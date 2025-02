Requalificação da orla de Pontal tem vencedor anunciado

Imagens: Divulgação

O Governo do Estado publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial, a homologação da licitação para a primeira fase da obra de requalificação da orla de Pontal do Paraná. O vencedor foi o Consórcio Orla de Pontal, liderado pela Dang Construtora de Obras Ltda. que venceu a disputa, na modalidade menor preço, com outras três empresas e vai investir R$ 34,5 milhões no projeto.

As demais concorrentes têm um prazo de sete dias para entrar com recurso e, caso não haja contestações, será assinado o contrato com a empresa vencedora. A licitação foi realizada pelo Instituo Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), com o objetivo de contratar a empresa especializada em arquitetura e engenharia, que será responsável tanto pela elaboração dos projetos básico e executivo e também pela execução das obras.

As primeiras licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas pelo IAT, que também está analisando a documentação para a emissão da Licença de Instalação. O pré-projeto da obra foi elaborado pela Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento.

Prazo de 13 meses

A primeira fase compreende 3,66 quilômetros de extensão, entre os balneários de Monções e Canoas. O prazo de execução é de 13 meses.

As melhorias envolvem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além deste viés esportivo e de lazer. Estão previstas opções de acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos.

Entre as ações ambientais planejadas está a arborização do entorno das novas estruturas para beneficiar a biodiversidade local, melhorar a qualidade do ar e reduzir o impacto das ilhas de calor na região. Ao todo, o reforço será de 2.430 plantas, entre espécies de árvores, arbustos e herbáceas.

Está em planejamento, ainda, a modernização do molhe e guia de corrente, que ficam na desembocadura do canal artificial do DNOS em Pontal do Sul.