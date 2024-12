Requião Filho anuncia saída do PT e pré-candidatura a governador

Deputado em entrevista no plenário da Assembleia – 9dez24 | Foto: Valdir Amaral/Alep

O deputado estadual Requião Filho anunciou sua pré-candidatura de ao governo do Estado. Em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná e encerrando dois anos na liderança da oposição da Casa, confirma que está saindo do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Estou de saída do PT porque o partido perdeu a conexão com os brasileiros e com os paranaenses. O seu belo discurso não se sustenta na realidade e ainda culpam o centrão por políticas determinadas por sua própria equipe de ministros. A maneira de fazer política com a cooptação e sufocamento de partidos, sem nenhum amparo ideológico, moral e ético, me afasta”, declara. Segundo Requião Filho, sua saída já foi aceita formalmente pelas direções nacional, estadual e municipal do PT. No entanto, a desfiliação também será analisada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir que não haja prejuízos ao mandato em andamento.

Quando questionado sobre a escolha da futura sigla para concorrer ao governo, o deputado afirma que recebeu diversos convites, mas segue em período de análise. Segundo ele, a escolha será pautada na viabilidade de construir um projeto de sociedade e de governo, respeitando as necessidades presentes e futuras da população paranaense. O objetivo é reunir lideranças, sociedade civil e entidades que também estão descontentes com o atual quadro político.

“A construção de uma alternativa ao que temos e que se coloca hoje é um movimento em defesa do Estado. Tenho uma história política que é prova do olhar voltado para o povo, focado em reduzir impostos, gerar empregos e reverter a precarização dos serviços com a venda de rodovias e empresas públicas. Precisamos resgatar esse cuidado com as pessoas”, destaca o deputado, que, segundo ele, está dialogando com setores “insatisfeitos e ignorados” tanto pelo governo estadual, quanto pelo governo nacional.