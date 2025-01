Requião Filho explica que é a favor de Ponte de Guaratuba e cobra soluções logísticas

Reunião no gabinete do prefeito Mauricio Lense | foto: Prefeitura de Guaratuba

A visita do deputado estadual Requião Filho ao prefeito Mauricio Lense, na última quarta-feira (8), gerou especulações e fake news sobre sua posição em relação à construção da Ponte de Guaratuba, incluindo afirmações de que ele seria contrário à obra. Em resposta, o deputado reafirmou sua posição favorável à construção da ponte, destacando “preocupação com a falta de soluções do Estado para os problemas logísticos que surgirão com ela”.

Desde 2022, nos debates na Assembleia Legislativa do Paraná, Requião Filho defende que a construção da ponte deve vir acompanhada de preparação da região para o aumento de tráfego de caminhões.

“A ponte que vai facilitar a ligação os municípios de Guaratuba e Matinhos também deve se tornar uma rota de escoamento de cargas entre os municípios litorâneos e os portos. Sem a devida estrutura para receber veículos pesados, o desenvolvimento nos municípios afetados fica comprometido”, explica o deputado.

Requião Filho também relembra que a obra enfrentou questionamentos da Justiça Federal devido a falhas no projeto. O Judiciário e os ministérios públicos estadual e federal apontaram irregularidades no licenciamento ambiental.

“O papel dos diferentes poderes é fiscalizar toda e qualquer ação do governo do Estado. Como deputado, minha função é cobrar que a obra esteja dentro dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além, neste caso, de olhar para o contexto e denunciar a falta de estrutura com o entorno da ponte”, destaca.

Durante a visita na Prefeitura de Guaratuba, Requião Filho reforçou que seu objetivo é buscar mais investimentos e obras para a região. O foco é oferecer um trabalho bem feito no município, indo além de ações voltadas apenas ao turismo de verão.

