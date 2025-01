Requião Filho visita Guaratuba e reforça apoio ao prefeito Mauricio Lense

Maurício Lense, Requião Filho, André Montemezzo e Itamar Junior | imagem oficial do encontro

O prefeito Mauricio Lense recebeu, nesta quarta-feira (8), a visita do deputado estadual Requião Filho, acompanhado de assessores. Durante a conversa, foram abordados projetos e iniciativas para saúde, infraestrutura e outras demandas prioritárias do município.

“O encontro reforçou o compromisso da parceria do município com o Legislativo Estadual, buscando apoio para viabilizar recursos e ações que beneficiem a população”, informou a prefeitura. Esteve presente na reunião o vereador André Montemezzo (Podemos) e o secretário de Habitação Itamar Júnior. Acompanharam o deputado seu chefe de Gabinete, Luiz Gustavo Polati, e os assessores parlamentares Maycon Benatti e Rodrigo Cruz.

Um dos assuntos foram os projetos de regularização fundiária e habitação que Mauricio Lense pretende implantar no município e que o deputado buscará apoiar.

Ponte de Guaratuba

Durante o encontro, Requião Filho explicou sua posição em relação à construção da Ponte de Guaratuba, e ressaltou que não é contra a importante obra.

Durante o processo de licitação, o parlamentar defendeu incisivamente um estudo sobre o impacto nas vias urbanas de Guaratuba e Matinhos. Hoje cobra investimentos do Estado para atender os problemas de mobilidade que poderão surgir nas duas cidades devido ao esperado aumento no tráfego de veículos.

Articulação ampla

A administração do prefeito Lense conta com apoio de um grande número de deputados estaduais, a maioria na base do governador Ratinho Junior, mas também na oposição, como é o caso de Requião Filho.

Em busca de investimentos e apoio para o município, Lense também vem articulando diretamente com o governador com senadores, deputados federais e o governo federal e busca resgatar a relevância política que Guaratuba vinha perdendo nos últimos anos.

Foto: Prefeitura de Guaratuba