Reunião em Pontal define ações de drenagem, turismo e saneamento

Prefeito Rudão Gimenes e órgãos do Estado articulam obras para combater alagamentos, melhorias no sistema de esgoto e o desenvolvimento sustentável em Pontal do Paraná

Foto: Carlos Vicelli/Sedest-Pr

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, na manhã desta quinta-feira (9), uma reunião para discutir temas prioritários voltados ao desenvolvimento urbano e ambiental do município. Durante o encontro, foram abordadas questões como alagamentos, balneabilidade, transbordo dos pontos de vistoria (PVs) da Sanepar, instalação de novos flutuantes para as localidades de Guaraguaçu e a comunidade do Maciel, além de melhorias na rede de esgoto.

Entre os destaques, foi discutido o avanço do Projeto Orla, com previsão de início da primeira fase das obras logo após o Carnaval. Paralelamente, a Licença Prévia Ambiental para a segunda fase deverá ser emitida, possibilitando o lançamento do processo licitatório desta etapa enquanto as obras iniciais estão em andamento. Também foi mencionada a licença de instalação dos molhes de Pontal do Sul, essencial para a execução do projeto.

Outros assuntos abordados incluíram ações de limpeza e desassoreamento dos canais, além de medidas voltadas à macro e microdrenagem do município, fundamentais para minimizar os impactos causados pelas chuvas e alagamentos recorrentes.

Após a reunião, o prefeito Rudão Gimenes, acompanhado por outras autoridades presentes, participou de uma coletiva de imprensa para detalhar os assuntos discutidos e esclarecer dúvidas da população.

Entre os participantes do evento estiveram o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jacksson Bassfeld; o secretário de Governo Fabio de Oliveira; o secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Everton Souza; o presidente do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro; o chefe da Secretaria Regional do Litoral, Altamir Juliano Hacke; o diretor de Operações da Sanepar, Sérgio Wippel; e o diretor de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná, Rafael Andreguetto, além de outras autoridades.

A reunião destacou a importância da atuação conjunta da administração municipal com diferentes esferas de governo e instituições para enfrentar os desafios locais e promover melhorias na qualidade de vida da população e no desenvolvimento sustentável da região.

Foto: Comunicação da Prefeitura de Pontal do Paraná

Drenagem e limpeza de canais em todo Litoral

Durante a entrevista, secretário Everton Souza anunciou que o IAT vai investir R$ 14 milhões em obras de drenagem e limpeza de canais nos municípios do Litoral. O processo, chamado de desassoreamento, prevê a dragagem com a retirada lodo, areia, solos e cascalhos, entre outros sedimentos, e busca amenizar os pontos de alagamentos causados pela intensidade das chuvas.

Segundo o secretário, as obras começam imediatamente. Entre os canais que serão desassoreados está o do Rio Peri, que atua como um dos principais receptores de águas fluviais das cidades de Matinhos e Pontal do Paraná.

A força-tarefa promovida pelo IAT prevê ações também em Guaraqueçaba, Antonina, Guaratuba, Paranaguá (incluindo a Ilha do Mel) e Morretes.