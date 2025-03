Rio Itiberê volta a fluir após retirada de aterro, aponta MPF após 20ª fase da Aifa

Fotos: Ibama e PF / Divulgação MPF-PR

A 20ª fase da Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa), que reúne Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e outras instituições, foi realizada na última terça-feira (25). A iniciativa interinstitucional visa combater a degradação dos manguezais de Paranaguá.

A operação foi realizada na baixada do bairro São Vicente, que já havia sido fiscalizada em uma fase anterior. A nova intervenção foi necessária para retirar entulhos e verificar construções potencialmente irregulares.

No total, foram removidos cerca de dez caminhões de resíduos, com aproximadamente 21 toneladas cada um, o que transformou a paisagem local. “Os aterros estavam sufocando e matando parte do rio Itiberê, que voltou a fluir livremente”, afirma a procuradora da República Monique Cheker.

Também foram demolidas seis construções irregulares inabitadas. Em paralelo, um cidadão com mandado de prisão expedido pela justiça estadual foi localizado e preso.

Além do MPF, participaram da ação o Instituto da Água e Terra (IAT), o Ibama, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), a Polícia Federal (PF), a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Guarda Civil Municipal (GCM) e as Secretarias municipais de Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Urbanismo e Segurança Pública de Paranaguá.

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho contínuo da Aifa. O MPF possui um canal apto a receber denúncias sobre possíveis crimes em áreas de proteção ambiental, como invasões, cercas, construções, aterros, abertura de ruas e descarte de lixo e/ou entulho, por exemplo.

No portal MPF Serviços, basta acessar Representação inicial (denúncia), fato ilícito ou irregularidade. Dúvidas sobre como denunciar ao MPF podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3219-8754, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.