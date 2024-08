Romanelli requer informações sobre investimentos no Porto de Paranaguá

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) elaborou um pedido para obter informações detalhadas sobre programas e projetos para modernização e ampliação das operações no Porto de Paranaguá. O requerimento será encaminhado ao presidente da empresa Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, após encaminhamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira (5).

Romanelli solicita esclarecimentos sobre a repotencialização dos shiploaders (carregadores) do Corredor de Exportação, para agilizar os embarques de grãos pelo Porto de Paranaguá. No documento, o deputado pede se há algum projeto em andamento, quais os custos e que impactos operacionais poderão ser observados. Outra questão tratada diz respeito a implantação do Píer em T, com dados sobre investimentos e cronograma.

Na avaliação de Romanelli, o Porto de Paranaguá cumpre um importante papel na economia paranaense e é necessário que tanto operadores quanto a sociedade tenham acesso às informações sobre os investimentos previstos e em andamento. “Sabemos que o terminal tem batido recordes frequentes de movimentação e que é preciso ter uma estrutura preparada para suportar novos crescimentos das operações. Nossa solicitação é no sentido de conhecer o estágio dos projetos e que efeitos terão no futuro do porto”, afirma o deputado.