Rosy Greca e grupo realizam oficina e show em Guaraqueçaba

A cantora e compositora Rosy Greca se apresenta nesta sábado (25) em Guaraqueçaba com um projeto intitulado “Pé na Terra”. A iniciativa consiste na apresentação de um show musical gratuito que tem a proposta de inclusão direta da comunidade. Além de ocupar o lugar da plateia, crianças e jovens participam do espetáculo como protagonistas, tocando instrumentos musicais produzidos por eles em uma oficina educativa.

O show será às 18h, no antigo Marista (rua Ferreira Lopes, s/n) e inclui 12 obras especialmente compostas por Rosy Greca, Lydio Roberto, Mara Fontoura e Rosa Maria Michels Fontoura para o público infanto-juvenil. O espetáculo destina-se, além das crianças e jovens, também ao público em geral, pretendendo oferecer lazer, entretenimento e diversão para toda a família.

Antes do show, o projeto contempla oficina de instrumentos musicais com crianças e jovens e a participação deles no espetáculo

A cantora e compositora Rosy Greca volta aos palcos do Paraná em 2024 com um projeto intitulado “Pé na terra”. A iniciativa consiste na apresentação do show musical homônimo da artista em 7 cidades do interior do Paraná. A segunda cidade contemplada é Guaraqueçaba e o show será realizado no dia 25/05, às 18h, no antigo Marista (Rua Ferreira Lopes, s/n).

O show possui a duração de aproximadamente 60 minutos, e inclui 12 obras especialmente compostas por Rosy Greca, Lydio Roberto, Mara Fontoura e Rosa Maria Michels Fontoura para o público infanto-juvenil. O espetáculo destina-se, além das crianças e jovens, também ao público em geral, pretendendo oferecer lazer, entretenimento e diversão para toda a família. O grupo musical conta com Rosy Greca e Lydio Roberto, na voz e violão, Ervin Fast, nos teclados, e Ricardo Janotto, na percussão.

As canções enfatizam assuntos relacionados ao meio ambiente, à cidadania, à ludicidade entre outros temas significativos para o universo simbólico do público a que se destinam. De acordo com Rosy, há uma grande novidade nesse projeto, que mobilizará intensamente as comunidades e tornará o público protagonista no fazer artístico. “O show contará com a participação especial de crianças e jovens das comunidades.