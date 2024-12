Roteiro de Antonina

Foto: Banco de Imagens

O MAIS TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DO PARANÁ ESTÁ AQUI

A apenas 84 km de Curitiba, Antonina oferece rafting, rapel, cachoeiras, camping, boiacross e local para meditação e ioga. Tudo isso emoldurado por uma vegetação exuberante de uma cidade pacata, hospitaleira e histórica. Além da extraordinária beleza natural paisagística, Antonina possui, no calçamento de pedras e nas ruínas, histórias que enriquecem o seu patrimônio.

Outro atrativo do município de 19 mil habitantes é o Carnaval. A cidade tem orgulho de promover a melhor festa do Paraná, com desfiles nas ruas, blocos e muita diversão para toda a família.



Foto: Prefeitura de Antonina

O QUE FAZER

ECOTURISMO E AVENTURA

Aos pés do Pico Paraná, fica a zona rural de Antonina, onde estão as principais atrações de ecoturismo. São cachoeiras, corredeiras, trilhas e rios.

CURTIR AS FESTAS

A cidade tem festas que atraem turistas de várias partes do estado. Além do famoso Carnaval, Antonina tem o Festival de Inverno, o Antonina Blues Festival e a Festa de Nossa Senhora do Pilar, que também já são tradicionais na cidade.

PASSEIO HISTÓRICO-CULTURAL

Na região central, a arquitetura luso-brasileira e eclética dos sobrados, as ruínas e as calçadas de pedra encantam os visitantes.

CONHECER O VALE DO GIGANTE

O Vale do Gigante está localizado aos pés do Pico Paraná, a montanha mais alta do Sul do país. É um destino de ecoturismo baseado nos preceitos de sustentabilidade ambiental, sociocultural e financeira. Possui hospedagem, estabelecimentos de alimentação, serviços de guia de turismo e aventuras como rafting e caminhadas.

Pico Paraná | foto: Prefeitura de Antonina

DICAS

CAMINHE PELAS RUAS DA CIDADE

A origem da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar confunde-se com a história da cidade, fundada em 1714. Importante pela antiguidade, a construção foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná em 1999. Além dela, durante uma caminhada, o visitante encontra a Fonte da Carioca, o Teatro Municipal e as ruínas de um antigo porto, responsável pelo escoamento da erva-mate no século XIX.

CONHEÇA AS CORREDEIRAS E PISCINAS NATURAIS

Para quem gosta da água, a aventura pode começar pelo Rio Cachoeira, que oferece uma hora e meia de descida pelas corredeiras leves e moderadas. O trajeto percorre paisagens de montanhas como o Pico Paraná, piscinas naturais e a rica diversidade de espécies vegetais às margens do rio.

LUGARES MAIS VISITADOS

Centro Histórico

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Pico Paraná

Ponta da Pita

Porto Barão de Teffé

PASSEIOS

Bairro Alto

Com rios, cachoeiras e densa vegetação, o Bairro Alto vem se firmando como nova área de lazer e caminhadas ecológicas, não só por conta do apelo natural, mas também pelo interesse histórico. No local, encontram-se vestígios da antiga Usina Cotia; o lugar onde teve início a colonização japonesa no Paraná; e ainda inúmeras trilhas. A da Conceição já serviu de ligação entre o município e Apiaí (SP) e possui trechos remanescentes que permitem percorrer o trajeto até a represa do Capivari.

Pico Paraná

Com 1962 metros, o Pico Paraná é o mais alto do Sul do Brasil. Conquistado há 78 anos, hoje faz parte do roteiro dos aficionados pelo montanhismo. Localizado no limite entre dois municípios, seu ponto culminante pertence à Antonina, mas o acesso é por Campina Grande do Sul.

Ponta do Pita

Formação rochosa que avança pela baía, a Ponta do Pita é um agradável local de lazer, ideal para banhos, pescarias e piqueniques, Está localizado no Bairro Itapema.

COMO CHEGAR

É possível chegar até Antonina pela BR-277 e pela antiga Estrada da Graciosa, um passeio à parte e inesquecível. A cidade fica a 90 km de Curitiba.

A cidade fica localizada a 74km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, e a 735km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

ONDE FICAR

Antonina tem hotéis e pousadas no centro histórico e outros mais afastados, onde o visitante pode curtir ainda mais as belezas naturais da região.

Confira a página com a lista de hospedagens clicando aqui

GASTRONOMIA

Além dos frutos do mar, o barreado é o prato que mais agrada aos visitantes. É preparado em panela de barro, com carne cozida desfiada, acompanhado de farinha de mandioca e banana. Outros sabores inconfundíveis da região são as deliciosas balas de banana, 100% naturais, e a premiada cachaça artesanal.

Fonte: Paraná Turismo / Viaje Paraná