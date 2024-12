Roteiro de Guaraqueçaba

Foto: Renato Soares

UM TESOURO PARANAENSE ENTRE A FAIXA DE MATA ATLÂNTICA MAIS PRESERVADA DO BRASIL.

Em tupi-guarani, Guaraqueçaba significa “Lugar do Guará”, uma ave de cor bem avermelhada que era abundante na região, e que hoje retorna de pois de décadas desaparecida. A colonização da região começou com a chegada dos portugueses ao Paraná, por volta de 1545. A cidade fica dentro da maior reserva de Mata Atlântica do país, cercada por ilhas, praias desertas, animais em extinção, cachoeiras e história.

A população, segundo o IBGE, é de 7.430 pessoas. A cidade de Guaraqueçaba está situada numa região de rara beleza do litoral paranaense, ladeada pelas baías de Paranaguá e Laranjeiras e pela elevação da Serra do Mar.

Foto: Renato Soares

O QUE FAZER



TURISMO ECOLÓGICO

A preservação do meio ambiente e as características físicas da região fazem de Guaraqueçaba um lugar ideal para os adeptos do turismo ecológico.



TRILHAS

A cidade oferece várias trilhas para quem gosta de se aventurar em meio à natureza e contemplar belas paisagens.



PARQUES

Em Guaraqueçaba, os visitantes podem visitar reservas naturais. A região é considerada um dos ecossistemas de maior biodiversidade do mundo.

Foto: Renato Soares

DICAS

PASSEIE PELA PONTA DO MORRETES

Na Ponta do Morretes, existem várias construções históricas e muitas delas são restaurantes e lanchonetes. Ainda é possível ir até um deque, que fica junto ao antigo mercado municipal da cidade. A maioria das construções está posicionada, em forma de meia-lua, de frente para a baía e para a Ponta do Morretes. Caminhando para o lado esquerdo, é possível percorrer uma pequena trilha, que proporcionará outros ângulos da cidade.

CONHEÇA O MORRO DO QUITUMBÊ

É um pequeno morro de cerca de 80 metros de altura que proporciona um visual incrível da baía e da cidade. A trilha possui cerca de 700 metros, bem demarcada em meio à vegetação nativa. A trilha começa ao lado da Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões.

VÁ ATÉ A IGREJA DO NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS PERDÕES

Construída totalmente em pedras, a Igreja do Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões é a primeira construção da cidade e data de 1838. O altar é em forma de um barco com a base em formato de peixe.