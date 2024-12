Roteiro de Paranaguá

Foto: Acervo Sebrae – Priscila Forone / Paraná Turismo

A CIDADE MÃE DO PARANÁ

Reconhecida como o local onde começou a ocupação portuguesa no Paraná e primeira capital do Estado, Paranaguá é a maior cidade do litoral do Estado, com uma população estimada em mais de 145 mil habitantes. Famosa por possuir o maior porto exportador de grãos da América Latina, a cidade tem incontáveis belezas naturais e muita história.

Visitar a cidade é conhecer a Ilha do Mel, com suas praias, seu farol e sua Fortaleza. É visitar o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná. É passear de barco pela Baía de Paranaguá. Impossível também não provar o barreado, o pirão de peixe e a tainha, joias da culinária local.

Conhecer Paranaguá é dançar um fandango, andar pelo centro histórico e se encantar com os casarões multicoloridos ou então desbravar sua área de Mata Atlântica. Afinal, faz quase quatrocentos anos que Paranaguá se enfeita para receber você.



Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O QUE FAZER

ILHAS

Paranaguá tem muitas ilhas, com destaque para a Ilha do Mel, dos Valadares, da Cotinga e a Ponta do Ubá.

PARQUES E CACHOEIRAS

A área metropolitana da cidade possui parques que se destacam pela fauna e flora da Mata Atlântica, é o caso da Floresta Estadual do Palmito, além da Cachoeira Quintilha.

A Floresta Estadual do Palmito é repleta de belezas naturais. O local possui museu, trilhas ecológicas, cozinha experimental, viveiros de mudas, ancoradouro para barcos, lanchonete e loja de artesanato.

Já a bela Cachoeira Quintilha, formada por acidente geográfico de aproximadamente 40 metros de altura no rio Bejatuba, conta com restaurante e Pesque-pague, que funciona aos finais de semana. Os proprietários das áreas cobram uma taxa de entrada. É um excelente passeio para curtir com a família e amigos.

ROTEIRO HISTÓRICO

Para quem gosta de cultura, o centro da cidade tem inúmeros casarões, igrejas e museus, que são um verdadeiro mergulho na história da cidade.

AVENTURA

Você é daqueles que respira adrenalina e não tem medo de altura? Então não deixe de se aventurar no Salto Duplo, também conhecido como Tandem. Nessa atividade o turista faz um voo panorâmico a 3000 metros de altura, se conecta ao instrutor, e cai em queda livre por aproximadamente 35 segundos de muita emoção. Após o paraquedas se abrir, você poderá apreciar a bela paisagem por um ângulo que só os corajosos contemplam.

Foto: Acervo Sebrae – Priscila Forone / Paraná Turismo

DICAS

CONHEÇA A MAIOR FESTA GASTRONÔMICA DE PARANAGUÁ

A Festa Nacional da Tainha acontece sempre entre o fim de junho e o começo de julho.

TURISMO RELIGIOSO

Uma das mais tradicionais celebrações religiosas do Estado, a festa em louvor à Nossa Senhora do Rocio ocorre em novembro e é composta de novenas, procissão marítima e motorizada e missa campal.

LUGARES MAIS VISITADOS

Ilha do Mel

Porto Dom Pedro II

Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio

PASSEIOS

Aquário de Paranaguá

Dividido em três andares, o Aquário de Paranaguá possui animais de diversas espécies, em sua maioria oriundos do litoral paranaense. Há também animais exóticos, como o tubarão-bambu, espécies de arraias e até um jacaré.

Catedral de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário

Construída em 1578, é a mais antiga igreja de Paranaguá. Em estilo colonial, a catedral foi edificada por escravos e libertos. Foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1967.

Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio

Construído no início do século XX, às margens da Baía de Paranaguá, o local é um templo católico dedicado à Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná.

Foto: Acervo Sebrae – Priscila Forone / Paraná Turismo

COMO CHEGAR

Paranaguá está a 91 km de Curitiba, pela rodovia BR-277.

A cidade fica localizada a 82km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, e a 739km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

ONDE FICAR

A cidade de Paranaguá possui diversos hotéis e pousadas.

Confira a página com a lista de hospedagens clicando aqui

GASTRONOMIA

Sendo uma cidade litorânea, os frutos do mar são iguarias da culinária de Paranaguá: peixes diversos, com destaque para a tainha e a pescada, o peixe seco com banana, o camarão, o caranguejo, o siri, as ostras e os mariscos.

Além dessas delícias, há também o arroz lambe-lambe e o barreado, prato típico do Paraná, preparado em uma panela “barreada”, ou seja, fechada com pirão e/ou farinha, o que evita o vazamento do vapor. A carne e outros temperos devem ser cozidos de 12 a 15 horas.