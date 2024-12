Roteiro Turístico da Ilha do Mel

Foto: Acervo Sebrae – Priscila Forone / Paraná Turismo

UM PARAÍSO NO LITORAL

Um dos mais belos atrativos turísticos do Paraná, a Ilha do Mel, em Paranaguá, encanta quem a conhece. Formada basicamente por ecossistemas de restinga e floresta Atlântica, o lugar se destaca entre os principais destinos de ecoturismo do Brasil.

Entre seus importantes atrativos naturais e históricos, estão as suas belas praias, a Gruta das Encantadas, a estação ecológica, um parque estadual, o Farol das Conchas e a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres. Visitar a Ilha do Mel é conhecer um pedaço do paraíso.



Foto: Renato Soares

O QUE FAZER

CONTEMPLAR A NATUREZA

Com fauna e flora exuberantes, passear pela Ilha do Mel é observar diversas espécies de pássaros e botos.

TURISMO DE AVENTURA

Além de praticar mergulho, surfar, escalar e velejar, que tal sentir o vento no rosto em uma experiência radical? Na Ilha do Mel é possível realizar o também, popularmente conhecido como salto duplo, onde o turista e instrutor sobem a 3.000 metros de altura, fazem um voo panorâmico e na sequência, conectados, se jogam na aventura.

TRILHAS E CAMINHADAS

Como não são permitidos veículos automotores e de tração animal na ilha, a locomoção é feita por trilhas, que dão a impressão de que o lugar parou no tempo, ou pelas praias.

Foto: Renato Soares

DICAS

JAZZ NA ILHA

O Jazz Festival leva ainda mais beleza à Ilha do Mel. Os fins de semana do mês de agosto são recheados de música boa, gastronomia, diversão e praia, com uma programação única e gratuita.

FESTA DA TAINHA

O evento acontece normalmente em julho e vai muito além de apresentar apenas a excelente especialidade gastronômica da Ilha, a tainha. É uma festa que conta com shows musicais e que oferece muita diversão e lazer.



Foto: Renato Soares

LUGARES MAIS VISITADOS

Gruta das Encantadas

Farol das Conchas

Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres

PASSEIOS

Farol das Conchas

Construído em 1872, no topo do Morro das Conchas, o local pode ser avistado de quase todos os pontos da ilha. Subir os 150 degraus do morro para chegar ao topo é poder contemplar uma vista de tirar o fôlego.

Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres

Edificada entre 1767 e 1769 para proteger a Baía de Paranaguá, a fortaleza fica de frente para o mar, na Praia da Fortaleza. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ela guarda muita história.

Gruta das Encantadas

Localizada na parte sul da ilha, a gruta é um patrimônio natural formado por uma fenda no paredão rochoso que se abriu devido à ação do mar. Para facilitar o acesso ao local, há uma passarela que leva o visitante até a entrada da gruta.

Foto: Renato Soares

COMO CHEGAR

O acesso à Ilha do Mel é feito por barcos que saem das cidades de Paranaguá e Pontal do Paraná.

A cidade fica localizada a 144km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, e a 769km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, até o terminal de embarque em Pontal do Sul + 30 minutos de barco

ONDE FICAR

A Ilha do Mel possui um hotel e diversas pousadas com boa estrutura. Para quem prefere algo mais aventureiro, é possível ficar em algum dos muitos campings da ilha.

Confira a página com a lista de hospedagens clicando aqui

GASTRONOMIA

Como não poderia deixar de ser, os frutos do mar são o grande destaque da culinária da Ilha do Mel.

CONFIRA ABAIXO ORIENTAÇÕES SOBRE A TRAVESSIA NA ILHA

(para mais informações e a lista de embarcações autorizadas acesse aqui)

Fonte: Viaje Paraná