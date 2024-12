Roteiro Turístico de Matinhos

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

MATINHOS, A NAMORADINHA DO PARANÁ

O município, localizado no Litoral do Paraná, foi colonizada inicialmente por portugueses e italianos, formando colônias agrícolas. Hoje, segundo o Censo do IBGE de 2022, estima-se uma população de 39 mil habitantes. A 111 km da capital paranaense, Matinhos é formada por 15 balneários e um conjunto de belezas exuberantes. A temperatura média anual da cidade é de 19,5 graus e a vegetação predominante é a Mata Atlântica. São praias extraordinárias que atraem alto número de turistas na alta temporada, com destaque ao balneário de Caiobá, o maior e mais badalado.

A cidade também tem diversas festas e eventos que são realizados anualmente, como o Carnaval de Matinhos e as feiras de artesanato.

O QUE FAZER



TRILHAS

O Morro do Escalvado e o Morro do Boi possuem trilhas ecológicas que proporcionam vistas panorâmicas das praias da região.



PARQUE AQUÁTICO

O Parque Águas Claras foi inaugurado em abril de 1994, com área de 242 mil quilômetros quadrados que proporcionam muita alegria e diversão. Têm piscinas, lagos para pesca, toboáguas e churrasqueiras. Tem atrações para todos os gostos.



PRAIAS

Matinhos tem praias de belezas exuberantes. As praias dos balneários que formam o município de Matinhos são as de Corais, Jussara, Gaivotas, Iracema, Guacyara, Currais, Ipacaraí, Betaras, Solimar, Marajá, Saint Etiene, Flórida, Riviera I e II e Flamingo, além da praia de Matinhos. Em Caiobá tem campeonatos de surfe na Praia Brava e, na Praia Mansa, as águas são calmas e pouco profundas.

Foto: AEN

DICAS

PROTETOR SOLAR

No verão, o sol no nosso Litoral pode castigar. É importante manter sua pele saudável tanto em dias de sol quanto nublados. Por isso, proteja-se!

FESTAS

O município realiza diversas festas e eventos anuais, como o Carnaval de Matinhos, que conta com trios elétricos, proporcionando por 4 dias muita música e diversão para os foliões. Há também feiras de artesanato, campeonatos de surfe, maratonas, entre outros.

NÃO SE PREOCUPE!

Matinhos possui um com grande investimento em saneamento urbano, tem praias limpas com praticamente 100% de balneabilidade.



LUGARES MAIS VISITADOS

Calçadão da Praia Brava

Calçadão da Praia Central

Igreja Matriz de São Pedro

Igrejinha de São Pedro

Mercado dos Pescadores

PASSEIOS

Parque Estadual Rio da Onça

O Parque Estadual Rio da Onça, em Matinhos, é mais uma opção de lazer para turistas que passam o verão no litoral paranaense. A Unidade de Conservação, criada em 1981, é gerenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica do País. Possui grandes belezas naturais, trilhas, pontes elevadas e o mirante.

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange

O Parque, que possui 25 mil hectares, foi criado em 2001 com o objetivo de proteger a flora e fauna da região. Lá, são encontrados animais em extinção, vegetação bem preservada, rios cristalinos, saltos, cachoeiras, paredões são alguns exemplos de belezas exuberantes que o parque possui. O local tem grande potencial para práticas de atividades de ecoturismo e montanhismo no local.

Ilha das Tartarugas

Integrante do balneário de Caiobá, também é conhecida como Ilha do Farol, a qual é possível acesso apenas quando a maré está baixa. Para chegar até lá, é necessário caminhar pelas pedras. Há trilhas que levam ponta a ponta da ilha, proporcionando vistas incríveis.

Pico de Matinhos

Para quem quer relaxar e apreciar a paisagem, foi construído mirantes com estrutura de madeira na Ponte de Pedras, local que divide a Praia Central de Matinhos com a Praia Brava. Devido às formações de ondas, o local também é frequentado por surfistas.

COMO CHEGAR

De Curitiba, é possível chegar até Matinhos seguindo pela BR-277 sentido Paranaguá, em seguida a PR-508, conhecida como rodovia Alexandra-Matinhos.

Outra opção de acesso seria pela BR-376, que liga Curitiba a Florianópolis. No trevo de Garuva, entrar na PR-412 sentido Guaratuba e atravessar a baía de ferry-boat, até chegar a Matinhos.

ONDE FICAR

Matinhos oferece centenas de opções de hospedagem de qualidade, como hotéis, pousadas e casas para locações diárias.

GASTRONOMIA

A gastronomia de Matinhos oferece aos turistas bares, restaurantes, lanchonetes de alta qualidade. A culinária é baseada, principalmente, em frutos do mar. Além disso, a culinária matinhense também usa frutas regionais como banana, maracujá, mamão e os legumes cultivados pelos moradores.