Rudão tira licença e Professora Patrícia assume Prefeitura de Pontal do Paraná

Patrícia Millo Marcomini ocupa cargo interinamente pela terceira vez | foto: Divulgação

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, licenciou-se do cargo até dia 2 de fevereiro e a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini ocupará o cargo por duas semanas.

Professora Patrícia, como é mais conhecida, assumiu interinamente a Prefeitura de Pontal do Paraná na segunda-feira (20).

Professora de matemática da rede estadual e ex-diretora do Colégio Sully da Rosa Vilarinho, em Pontal do Sul, Patrícia possui uma trajetória marcada pela dedicação à educação e à gestão pública. Vereadora durante a pandemia em 2020 e secretária de Assistência Social no primeiro mandato, ela está em seu segundo mandato como vice-prefeita e agora assume a Prefeitura pela terceira vez.