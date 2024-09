Sanepar vai a Florianópolis receber prêmio pela limpeza das praias

Guilherme Zavataro, Maria Eunice Chagas Furtado, Marcos Eduardo Muniz e Emerson Luis Affonso

Representantes da Sanepar receberam, no sábado (31/8), em Santa Catarina, o Prêmio Expressão da Ecologia pelo trabalho de limpeza das praias. A homenagem foi noticiada, em primeira mão, pelo Correio do Litoral no mês de junho.

A cerimônia aconteceu em Florianópolis, na sede da Editora Expressão, que criou a premiação em 1993. A Sanepar foi representada pelos empregados Guilherme Zavataro, Maria Eunice Chagas Furtado, Marcos Eduardo Muniz e Emerson Luis Affonso.

Conforme o Correio antecipou, o prêmio, na categoria Resíduos Sólidos (Saneamento), se deu pelo trabalho de limpeza de praias do Litoral do Paraná. O serviço é realizado desde 2011 e ocorre com a coleta, separação e destinação correta de resíduos encontrados nas areias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, além das margens de rios em Morretes. O trabalho melhora as condições da areia, reduz a poluição dos oceanos e gera empregos para a comunidade local.

Só na última temporada, a Sanepar retirou 344 toneladas de resíduos das praias, uma média de 3,95 toneladas/dia. Quase 90 toneladas desse lixo foram destinadas à reciclagem. Outros benefícios trazidos por esse trabalho da Sanepar no Litoral são o aumento do atrativo turístico por conta das praias mais limpas e o consequente crescimento da geração de renda.

Gerente da Sanepar no Litoral, Marcos Eduardo Muniz recebeu a premiação em nome da Companhia. “A limpeza das praias é uma importante ação de responsabilidade social, sendo um dos serviços que a Sanepar e o Governo do Estado fazem durante o verão, estimulando o desenvolvimento do Litoral do Estado” disse.

“Além do benefício na parte ambiental, com a retirada do resíduo orgânico e reciclável, o trabalho também atende a área social, com geração de empregos e a disponibilização dos resíduos recicláveis para associações de catadores das cidades litorâneas, além de ser um fomento para o turismo”, afirmou. Muniz destacou ainda que a limpeza das praias é uma das importantes práticas de ASG* da Sanepar.

PRÊMIO – Com 30 anos de existência, o Prêmio Expressão de Ecologia registrou 3.390 cases inscritos nesta edição. Ele foi criado logo após a Eco92, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, e que marcou o início de um movimento mundial em defesa do meio ambiente.

O Prêmio busca reconhecer e divulgar práticas de empresas e organizações que atuam na redução de impactos da poluição ambiental, na conservação de recursos naturais e no estímulo à conscientização ambiental.

*ASG é a sigla para Ambiental, Social e Governança. É a tradução do inglês ESG (Environmental, Social and Governance).

Com informações da Sanepar e AEN