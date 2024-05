Saúde de Matinhos e Coletivo Roda D’Água conversam sobre dignidade menstrual

A Secretária Municipal de Saúde de Matinhos em parceria com o Coletivo Roda D’Água, realizar uma roda de conversa sobre dignidade menstrual, um tema nesta segunda-feira (27).

A reunião acontece no auditório do Paço Municipal, das 14h às 16h, na véspera do Dia Mundial da Dignidade Menstrual, 28 de maio.

Todas as pessoas que menstruam têm direito à dignidade menstrual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene adequados. Saber como todos podem acessar acessar esses produtos é um dos muitos assuntos do encontro. “Será uma troca enriquecedora de informações sobre saúde e cuidados com a saúde da mulher”, informa a secretaria.

roda de conversa será para trocar informações que contribuam para o bem-estar e saúde de meninas, mulheres e todas as pessoas que menstruam. Entre os temas a serem debatidos, estão os cuidados acessíveis e os diferentes métodos de gestão do ciclo menstrual, além de assessoria para a inclusão e autonomia no Programa Federal de Dignidade Menstrual.

O público-alvo serão profissionais de saúde, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e assistência social, educadores sociais, estudantes da rede pública e de cursos técnicos em enfermagem, além de lideranças comunitárias. A proposta é valorizar o saber popular, fortalecer vínculos comunitários e fomentar a participação social.

O objetivo do evento é para dialogar sobre temas essenciais, promover a educação em saúde e fortalecer a rede comunitária de apoio em Matinhos.

Os temas da roda de conversa serão:

Exame preventivo

Vacinação contra HPV

Cadastro no Meu SUS Digital

Cuidados acessíveis durante o período menstrual

As palestrantes convidadas são: