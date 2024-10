Saúde de Pontal do Paraná ganha mais três veículos

A Prefeitura de Pontal do Paraná investiu mais R$ 249 mil na aquisição de três novos veículos que irão otimizar o transporte e os serviços da Secretaria de Saúde. A entrega contou com a presença da da vice-prefeita Patrícia Millo, da secretária de Saúde, Josinéia Araújo, da procuradora-geral do município, Virgínia Pedroso, das vereadoras Nega e Elinete e do vereador Juvanete,

A Secretaria de Saúde também recebeu, no final de setembro, dois micro-ônibus com capacidade para 29 passageiros cada. Os veículos serão destinados ao transporte de pacientes que necessitam de deslocamento para tratamentos fora do município.

Os meios de transporte foram obtidos com recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa/PR), por intermédio das Resoluções 767/2022 e 506/2023, com complementação de verbas municipais. Ao todo, os investimentos somam mais de 1 milhão de reais para melhorar o atendimento no transporte da saúde em nossa cidade.

“A ampliação da nossa frota de veículos na saúde é um passo essencial para garantir que nenhum morador fique sem acesso ao atendimento que precisa, seja aqui no município ou em outras localidades. Estamos trabalhando para facilitar esse acesso e promover um atendimento digno para todos”, afirmou a a vice-prefeita Patrícia Millo.