Secretaria de Educação de Matinhos inicia a entrega de kits escolares

Foram entregues na quinta-feira (11) kits escolares aos alunos das 22 redes municipal de ensino e a APAE. A entrega simbólica aconteceu durante cerimônia organizada pela Secretaria de Educação. Cada criança que recebeu o kit representou uma unidade de ensino entre CMEI’s e escolas municipais de ensino fundamental. Serão atendidos 5.100 alunos da rede municipal.

Os kits são compostos por itens adequados e personalizados para cada série. De acordo com a secretaria, “o material foi cuidadosamente planejado e projetado, bem como selecionados os itens com referências criteriosas para atender às especificidades de cada etapa dos escolares”.

”É com grande satisfação que entregamos esses kits escolares, que simboliza o nosso compromisso com a educação de qualidade. Cada item foi pensado com cuidado para atender às necessidades dos alunos, e esta entrega representa também o investimento em um futuro promissor para cada criança de Matinhos”, afirmou o refeito Zé da Ecler.

Estiveram na cerimônia o prefeito Zé da Ecler, a primeira-dama Regina Viana, o secretário interino de Educação, Alzino Neto; de Administração, Joilson Vaz da Silva; além de diretores das pastas. Também acompanharam a entrega o vereador Mário Braga (PSB), os pais ou responsáveis pelos alunos, as diretoras e vice-diretoras e equipe pedagógica da pasta.