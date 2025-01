Serviços Urbanos faz vistoria na frota do transporte coletivo de Paranaguá

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Paranaguá iniciou, no dia 14, uma blitz no terminal central para vistoriar todos os 52 ônibus do transporte público da cidade. A Secretaria Municipal de Inclusão e a Guarda Municipal também participaram da ação para verificar itens de acessibilidade e de segurança respectivamente.

Durante a vistoria foram também analisados os escapamentos, campainhas, a fixação dos vidros, lataria, rampa elevatória e a documentação do ônibus, assim como a CNH dos motoristas. A parte mecânica será avaliada diretamente na concessionária Viação Rocio onde a Prefeitura terá acesso ao checklist relacionado à manutenção.

As irregularidades encontradas serão notificadas à empresa que deverá se adequar e corrigir os problemas identificados. “Essa vistoria é fundamental para que a nossa população conte com um serviço de qualidade e seguro”, considera a secretária de Serviços Urbanos, Christianara Folkuenig Rosa.

Segundo Chris Rosa, a gestão atual fará um novo processo licitatório para oferecer mais ônibus, maiores e melhor equipados, com ar-condicionado, wi-fi, entre outros itens.