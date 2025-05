Simulado de acidente de trem mobilizará equipes de emergência em Paranaguá

Imagem: Prefeitura de Paranaguá

Um simulado de acidente ferroviário será realizado na manhã desta quinta-feira (29), às 9h30, com diversas forças de segurança e emergência em Paranaguá.

A ação faz parte das atividades do Maio Amarelo 2025 e será promovida pela Rumo Logística, com apoio do 8º Grupamento de Bombeiros, Samu, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Ambipar (multinacional brasileira de gestão ambiental e resposta a emergências) e Portos do Paraná.

O exercício simulará uma colisão entre trem, ônibus e carro no cruzamento da Avenida Coronel José Lobo com a Rua Soares Gomes, nas proximidades da área portuária. O cenário contará com 28 vítimas, além de simular vazamento de combustível e risco de incêndio.

A atividade causará interdições temporárias entre as avenidas Ayrton Senna da Silva e Coronel José Lobo. A população deve redobrar a atenção no trânsito nas imediações do local durante o período da simulação.

As equipes atuarão como se fosse uma situação real de emergência, com resgate de vítimas, atendimento pré-hospitalar, contenção de riscos ambientais e controle de tráfego. O objetivo é testar o tempo de resposta e a integração dos órgãos envolvidos, além de promover treinamento prático e análise de protocolos de atendimento em ocorrências de grande porte. Voluntários caracterizados representarão as vítimas, aumentando o realismo da operação.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá