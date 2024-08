Sindicato dos Estivadores e TCP firmam acordo coletivo com reajuste em duas parcelas

O presidente da Estiva, João Fernando Luz; e o gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, Washington Renan Bohnn | Foto: Nesias Paulino de França

Na tarde desta quinta-feira (1º), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, firmou um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com o Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná (Sindestiva), a Estiva.

O sindicato solicitava um reajuste de 28% para os trabalhadores portuários avulsos (TPA). Na proposta acordada, a TCP ofereceu um reajuste de 32% a ser executado em duas etapas, primeira parcela de 12% será implementada já em agosto, e a segunda parcela de 20% será aplicada em janeiro de 2025. Além disso, também foi implementado no ACT um gatilho automático de reposição do índice INPC anual, até 2027.

“A negociação ocorreu de forma transparente, sempre respeitando o cronograma e as reuniões entre a companhia e o sindicato. Celebramos o novo acordo trazendo uma proposta que valoriza o trabalho e dedicação dos estivadores, essenciais para o fortalecimento do Porto, da economia de Paranaguá e de todo o comercio exterior de nosso país”, afirmou o gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, Washington Renan Bohnn. Aproximadamente 1.400 trabalhadores portuários avulsos devem se beneficiar com o acordo que passa a valer a partir do dia 5 de agosto.

O presidente do sindicato, João Fernando da Luz, destacou a importância do acordo: “Este é um marco para todos nós, estivadores. O reajuste é uma conquista que mostra o quanto nosso trabalho é fundamental para o desenvolvimento do porto e da economia local”, afirmou.

A TCP também propôs o aumento do número de equipe de estivadores, conhecida no jargão portuário como ternos, vinculados a companhia. “Hoje, o Terminal conta com dois ternos de trabalhadores vinculados e este número deve subir para três ainda em 2024, resultando na admissão de 30 novos colaboradores”, explica Bohnn.

A TCP destaca que é o maior empregador privado de Paranaguá e conta com 1.627 colaboradores, sendo que 205 admissões aconteceram apenas no primeiro semestre de 2024. De acordo com Bohnn, a empresa deve atingir a marca dos 1.700 colaboradores até o final do ano.

“Com este acordo, a TCP reforça o seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento social e econômico em Paranaguá, atendendo as demandas e necessidades de seus colaboradores e parceiros de forma digna e transparente”, conclui.