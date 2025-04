Sistema de água potável da Itaipu começa a ser implantado na aldeia Tupã Nhe’é Kretã

Fotos: Luan Batista|Prefeitura de Morretes

Equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Morretes esteve nesta terça-feira (22) na aldeia Tupã Nhe’é Kretã em visita técnica para tratar da implantação de um sistema de abastecimento de água potável do programa Itaipu Mais que Energia.

Também estavam presentes representantes da Defesa Civil e da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela gestão financeira do convênio.

“A implantação do sistema de água é uma conquista fundamental para a saúde e a qualidade de vida da comunidade. E, mais que isso, é um reconhecimento à importância dos povos indígenas na preservação do nosso patrimônio ambiental”, afirmou a secretária de Meio Ambiente e Urbanismo, Jessica Ronchini Montalvão.

A ação faz parte dos investimentos de R$ 2 milhões que a cidade vai receber da usina de Itaipu em projetos de sustentabilidade. Serão cerca de R$ 300 mil investidos no abastecimento de água para atender a comunidade. Além da vistoria técnica, a Defesa Civil realizou a entrega de colchões e cestas básicas.

A aldeia fica na Serra do Mar, dentro do Parque Nacional da Guaricana, no limite com os municípios de Piraquara e São José dos Pinhais. A comunidade é composta por 12 famílias indígenas majoritariamente do povo Mbya Guarani, com alguns membros dos povos Kaingang e Xetá, esses últimos considerados extintos até recentemente.

O projeto de abastecimento de água também está alinhado a uma frente de restauração ambiental no Parque da Guaricana. Serão 100 hectares de áreas degradadas restauradas com o apoio da comunidade indígena.

A proposta é formar uma cadeia produtiva baseada em espécies nativas da Mata Atlântica, promovendo sustentabilidade, geração de renda e valorização do conhecimento ancestral dos povos originários.

Fontes: Prefeitura de Morretes e Correio do Litoral