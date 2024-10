Solmáforo: inovação sustentável no Clean Energy Ministerial em Foz do Iguaçu

Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

Entre as diversas inovações apresentadas no Clean Energy Ministerial (CEM) e Mission Innovation (MI), que aconteceramem Foz do Iguaçu, o Solmáforo, desenvolvido pelo Itaipu Parquetec em parceria com a Itaipu Binacional, chamou a atenção por seu papel na conscientização ambiental. Instalado na área externa do Hotel Mabu Thermas, o equipamento trouxe uma proposta inovadora para monitorar as condições ambientais em tempo real e educar o público sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.

O Solmáforo funciona como um semáforo ambiental, exibindo informações como umidade do ar, temperatura, radiação ultravioleta e nível de dióxido de carbono. Os dados são apresentados de forma simples e acessível, utilizando sinais luminosos que remetem aos semáforos tradicionais — luz verde para boas condições, luz amarela para alertas moderados e luz vermelha para indicar a necessidade de atenção. Além disso, o equipamento visa superar barreiras linguísticas, utilizando cores e símbolos universais, tornando-o compreensível para os participantes internacionais do evento.

O principal objetivo do Solmáforo é promover a conscientização sobre o impacto das condições ambientais no dia a dia e alertar a população sobre questões como a exposição à radiação ultravioleta e as mudanças climáticas. O aparelho é uma ferramenta valiosa para eventos como o CEM e o MI, que têm como foco a discussão sobre soluções energéticas e sustentáveis. Em um momento em que o mundo enfrenta desafios crescentes relacionados ao aquecimento global e à poluição atmosférica, iniciativas como o Solmáforo se tornam ainda mais relevantes.

O projeto faz parte de uma série de entregas tecnológicas desenvolvidas dentro do Itaipu Parquetec, e é um exemplo claro da fusão entre inovação e sustentabilidade promovida pela Itaipu Binacional e o Parque. A instituição, junto com a Itaipu Binacional, busca conectar soluções tecnológicas com as necessidades da transição energética e do desenvolvimento sustentável.

Totem Interativo

Outro destaque das ações promovidas pela Itaipu Parquetec durante o Clean Energy Ministerial foi o Totem Interativo, localizado na área de convivência do evento. Com o tema “Inovação e Sustentabilidade no Cenário Global de Transição Energética”, o totem apresentou, em inglês, os principais projetos desenvolvidos pela Itaipu Parquetec. Entre os temas abordados estão hidrogênio sustentável, biogás, microrredes e segurança cibernética para infraestruturas críticas.