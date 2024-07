Sou único que pode derrotar bolsonarismo em Foz do Iguaçu, diz Bobato

O professor Nilton Bobato (PV) disse nesta sexta-feira, 12, que é o único pré-candidato a prefeito que pode derrotar o projeto bolsonarista em Foz do Iguaçu e convocou os eleitores do presidente Lula para participar da caminhada na eleição municipal de outubro. “Tenho uma história de trabalho e militância que me dão essa convicção. Só o nosso projeto pode barrar o crescimento da extrema direita no município”, disse em vídeo nas redes sociais. O PV faz parte da Frente Brasil Esperança (+ o PT e PCdoB) que tem mais um pré-candidato a prefeito: o sindicalista Dilto Vitorassi (PT).

“Quero falar com você que votou na última eleição pela democracia, pelo estado de direito, contra a volta da ditadura militar. Você que votou no presidente Lula. Quem você pretende apoiar nas eleições municipais deste ano? Uma das candidaturas engendradas pela extrema direita radical ou num único pré-candidato a prefeito que pode derrotar o projeto bolsonarista em Foz do Iguaçu”, disse Bobato.

A única pré-candidatura identificada com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é do General Joaquim Silva e Luna (PL) que deve ter apoio ainda do PSD. Outros três pré-candidatos – Paulo Mac Donald Ghisi (PP), Sâmis da Silva (PSDB), Zé Elias Castro Gomes – se identificam com o espectro da centro-direita, mas nada falaram ainda sobre a adesão ao bolsonarismo. Já o PSB de Airton José já fechou aliança com a FBE em Curitiba e Paranaguá, com Luciano Ducci (PSB) e Galo (PSB) na cabeça da chapa.

No vídeo, Bobato ainda dá uma estocada nos pré-candidatos que já tiveram pendência com a justiça eleitoral. “E tem mais, sou o único dos pré-candidatos que tem honestidade devidamente comprovada e não com o risco de ser cassado durante o processo eleitoral. Sou o único pré-candidato a prefeito que tem compromisso assumido com a participação popular na gestão”, disse.

“Não sou aventureiro”, manda ver Bobato em presumível recado para outros pré-candidatos. “Conheço muito bem a cidade. Aqui moro há 44 anos. Sou o único pré-candidato capaz de dar continuidade aos bons projetos e mudar o que precisa ser mudado. Estamos construindo um plano de governo focado na apresentação do meio ambiente e na sustentabilidade. Mas acima tudo focado em cuidar das pessoas. Junte-se a nós nessa caminhada. Conto com você”, convocou o pré-candidato.