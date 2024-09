Souvenir Inovador no Oeste valoriza a sustentabilidade e a identidade local

Jornada do Sebrae apoiada pelo Itaipu Parquetec, fortalece o setor do turismo com apoio ao artesanato sustentável e a promoção da experiência turística

Fotos: Itaipu Parquetec

O tema artesanato sustentável está sendo o protagonista de uma jornada de Souvenir Inovador no Oeste do Paraná. A iniciativa, promovida pelo Sebrae Paraná em conjunto com o Conselho do Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e a Adetur Cataratas e Caminhos e apoiada pelo Itaipu Parquetec, tem como objetivo promover a melhoria da experiência turística com a materialização da experiência do visitante aos destinos turísticos e a geração de negócios com a ampliação de possibilidades de comercialização dos produtos.

A jornada, que seguirá até o mês de novembro, irá oportunizar gratuitamente aos cerca de 30 participantes uma série de capacitações, com oficinas, painéis, imersões e vivências que envolvem conhecimentos sobre turismo e oportunidades de negócios. Além de ferramentas para formatação do produto turístico e distribuição do produto no mercado e apresentação de cases de empreendedores que estão promovendo o setor e exercendo o artesanato como principal fonte de renda.

Segundo a coordenadora da Adetur e credenciada do Sebrae, Sara Fernanda Moraes, o grande objetivo dessa jornada é trazer os artesãos para participar das palestras, oficinas e imersões para que eles possam se inspirar a desenvolver novos produtos e novas peças de suvenir para uma representatividade ainda maior da região. “Queremos impulsionar a melhoria do emprego e renda relacionados ao souvenir e da importância do souvenir na atividade turística tanto de quem vem visitar nossa região, mas também na criação de peças que dão o sentido de pertencimento para nossa comunidade”, explicou.

De acordo com a diretora técnica do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Sandra Finkler, destacou a importância da ação e as expectativas dos resultados dessa jornada. “Para nós é muito gratificante ver os artesãos realizados, tendo a oportunidade de produzir novos artesanatos a partir dessa parceria. É muito importante para porque isso mostra que vai nascer muitos projetos e muitos trabalhos bons nessa jornada que vão abastecer o nosso mercado com produtos regionais e com identidade”, disse.

Fotos: Itaipu Parquetec

Valorização cultural

Nilce Vissotto, moradora de Itaipulândia, possui um ateliê e é professora de artesanato há mais de 30 anos. A empreendedora já havia participado de atividades na área no Itaipu Parquetec há alguns anos e desde lá seguiu inovando com os souvenirs e artesanatos fazendo projetos e produtos novos para o turismo. Sobre participar da jornada ela contou que “Sempre agrega, porque sempre tem a troca de experiências. Você acha as vezes que você está no ramo certo e no rumo certo, mas você vê que tem outros caminhos. Abrir o leque e a visão para outras oportunidades”, explicou.

O empreendedor no ramo de floricultura e artista plástico autodidata, no município de Itaipulândia, Mateus Greek, realiza trabalhos manuais em diferentes tipos de materiais e superfícies. Desde arte com tecido, madeira, gesso, até lápis e tintas. Para ele, a jornada representa a valorização do conceito cultural e da arte. “Está sendo bem interessante porque está trazendo uma nova visão que eu ainda não tinha sobre como retratar o meu município, o lugar onde eu moro e como valorizar os detalhes que muitas pessoas às vezes não percebem, mas a gente que que cresceu, que viveu desde a infância tem um apreço, um carinho, um sentimento especial por esse lugar”, revelou.

Turismo Sustentável

Para a gerente de Turismo Sustentável Itaipu Parquetec, Silvana Gomes, diferentemente do que um produto industrializado, o souvenir nasce de uma experiência de um artesão, ele possui a capacidade de levar a identidade do destino e da experiência. “O olhar de que o artesanato é a materialização de uma experiência a partir da visão, do viés e da alma de quem produziu essa peça. Outro aspecto que é fundamental para nós no apoio ao artesanato e ao artesão, é que estamos fomentando a economia criativa”, explicou a gerente de Turismo Sustentável Itaipu Parquetec.

Segundo ela, a jornada está apoiando e oportunizando que profissionais possam desenvolver produtos que sejam comercializáveis, levem a identidade do destino, ao mesmo tempo em que unem a arte a geração de renda. “O artesanato, nasce muitas vezes de uma habilidade, contudo ao chegar num produto que seja vendável, ele tem uma jornada para ser construído. Pensando na sustentabilidade do destino, olhamos para todos esses pontos de vista e essa é uma estratégia de fomentar e de apoiar o turismo sustentável”, destacou Silvana.

A iniciativa apoiada pelo Itaipu Parquetec, busca fomentar a economia local e criativa da região, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, proporcionado a geração de negócios e trazendo o souvenir inovador como parte da vivência turística dos visitantes que buscam a gastronomia, a cultura e as belezas naturais do Oeste do Paraná.