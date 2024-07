Porto Marina Mares do Sul, CNPJ: 95.751.459/0001-33, pessoa jurídica de direito privado, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Instalação para empreendimento náutico localizado no endereço Rua Projetada G, s/n balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná / PR.