VALDECIR NUNES CARVALHO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.976.933/0001-03, com endereço à Vila São Jorge, Paranaguá-PR, 83209-658, declara que irá requerer licenciamento ambiental para atividade de lavador de veículos junto ao Instituto Água e Terra (IAT) – Escritório Regional do Litoral (ERLIT).