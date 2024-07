Sinedir da Rosa Cardozo, CPF: 628.777.989-68, torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada – LAS para instalação de empreendimento náutico de pequeno porte no endereço Rua Abricó, nº11 no balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná /PR.