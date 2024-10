Superpostes começam a funcionar na orla de Matinhos

Foto: IAT

A instalação dos 145 superpostes da iluminação pública da nova orla de Matinhos foi concluída nesta segunda-feira (7) e parte dos equipamentos, inclusive, já foi ligado, clareando um trecho de aproximadamente um quilômetro da Avenida Atlântica do balneário.

Os técnicos agora se concentram na instalação dos módulos solares, com placas fotovoltaicas que se utilizarão da luz para produzir energia, e da iluminação cênica de alguns pontos da orla. A intervenção começou em fevereiro deste ano e tem previsão de término para dezembro, antes da próxima temporada de verão. O investimento é de R$ 15 milhões, de recursos do Instituto Água e Terra (IAT).

Foto: Gabriel Rosa/AEN

PROJETO – Os postes inteligentes, com 17 metros cada um, foram erguidos ao longo dos 6,3 quilômetros de revitalização da orla, entre o Morro do Boi e o balneário Flórida. A obra inclui serviços de engenharia para implantação de infraestrutura elétrica; iluminação com destaque com projetores em LED; luzes cênicas nas cinco estruturas marítimas que compõe o projeto; sistema de automação; e geração de energia solar.

Os postes inteligentes também recebem placas fotovoltaicas, que se utilizarão da luz solar para produzir energia. Além do próprio consumo, a tecnologia vai permitir que sejam instaladas áreas de descanso ao longo da orla com a disponibilização de tomadas gratuitas para recarregar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets. A proposta disponibiliza também toda a infraestrutura para a incorporação de pontos com internet wi-fi.

Diretor-presidente do IAT, José Luiz Scroccaro explica que o sistema vai permitir que as cinco estruturas marítimas construídas ao longo da faixa de areia – espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida – se transformem em novos pontos turísticos de Matinhos.

“Com essa luz cênica com projetores de LED, podemos mudar a iluminação desses locais de acordo com a necessidade e o tema. Por exemplo, deixá-los rosa para o Outubro Rosa ou com as cores do Natal no fim do ano”, destacou.

Obra questionada – A iluminação da orla com superpostes faz parte da obra de engorda da praia e urbanização da orla, mas não estava previsto no projeto original. Isso e questões ambientais, como o impacto na fauna geraram questionamento pelo Ministério Público Federal (MPF). A obra está sendo discutida na justiça.