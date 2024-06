Talentos locais e circo animam domingo na festa dos 57 anos de Matinhos

A festa de aniversário de Matinhos, na rotatória da av. Curitiba, prossegue neste domingo com os músicos locais, circo e a Praça de Alimentação.

As festividades começaram no sábado (8) e vão até o outro domingo (16).

As apresentações dos artistas da cidade acontecem todos os dias, no Palco Sunset, a partir das 17h. Durante as comemorações, mais de 40 artistas da cidade irão se apresentar, abrindo os shows nacionais.

Neste domingo, apresenta-se o grupo Sob Medida e Convidados, num show de pagode,

Todos os dias também tem circo, com duas apresentações de segunda a sexta – às 18h e 20h – e três nos sábados – 16h, 18 e 20h.