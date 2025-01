TCP abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, está com as inscrições abertas para a primeira fase do Programa de Estágio 2025 com oportunidades nas áreas comercial, de TI, manutenção, planejamento e controle de operações, compras, saúde e segurança do trabalho, armazém, entre outras. Os estudantes de ensino superior têm até o dia 2 de março para se candidatar por meio do site do IEL (clique aqui) .

Os aprovados no programa de estágio recebem benefícios como bolsa auxílio, plano de saúde, vale refeição, e acesso a cursos internos de desenvolvimento profissional por meio da universidade corporativa, a UniTCP.

“A TCP reconhece a importância do programa de estágio como um meio para atrair os profissionais do futuro, que irão compor a equipe da companhia, enquanto aproveitam a oportunidade para desenvolver habilidades de gestão e liderança dentro do ambiente portuário. O nosso objetivo vem sendo atingido e, nos últimos três anos, alcançamos uma taxa de 66% de efetivação”, destaca Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP.

O estudante de engenharia química Alisson Graciano Rezzadori, 23, entrou como estagiário no time de suporte de operações em 2023 e foi efetivado após um ano, assumindo o cargo de analista de planejamento operacional. “Ser efetivado antes mesmo de me formar representa o reconhecimento do meu trabalho e me motiva ainda mais a continuar me dedicando e crescendo profissionalmente dentro da TCP”, afirma.

No Terminal desde maio de 2024, a estagiária Maria Eugenia Menegolo Nogarolli cursa relações internacionais e ciências econômicas, e atua no setor de controladoria. Responsável por relatórios com indicadores operacionais e financeiros, e por aprovar assinaturas de novas oportunidades comerciais, ela conta que “a TCP oferece um ambiente multicultural e repleto de oportunidades para aperfeiçoamento, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional”.

Atualmente, a TCP é considerada a empresa privada que mais emprega no litoral paranaense, contado com uma equipe de mais de 1.700 colaboradores, sendo que, deste total, 33 postos são para estagiários.

Terminal é reconhecido com Prêmio Top of Mind

Em dezembro de 2024, a TCP foi condecorada com os títulos de “Melhor Empresa para Trabalhar” e “Melhor Empresa Portuária” na IX edição do prêmio Top of Mind, evento organizado pela Agência de Inovação e Tecnológica (Agitec) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá, e pela empresa júnior Ilha do Mel Consultoria.

A premiação, que fez parte do VIII Simpósio de Empreendedorismo e Inovação da Unespar, contou com a presença de alunos, professores, pesquisadores e representantes das empresas. Este é o segundo ano consecutivo em que a TCP é reconhecida como “Melhor Empresa para Trabalhar” pela pesquisa aplicada na universidade.