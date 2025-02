TCP assina Pacto pela Sustentabilidade e reforça compromisso com Agenda 2030

Iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos foi lançada em cerimônia na B3

Fotos: Divulgação

Na última segunda-feira (27), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, tornou-se signatária do Pacto pela Sustentabilidade, iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor), que tem como objetivo transformar a gestão social e ambiental no setor logístico. O evento ocorreu na sede da B3, em São Paulo, e foi liderado pelo ministro Sílvio Costa Filho.

A adesão aconteceu durante cerimônia de lançamento da nova Política pela Sustentabilidade, que estabelece critérios para a concessão de selos de reconhecimento – bronze, prata, ouro e diamante – a empresas e instituições do setor logístico comprometidas com as metas de sustentabilidade da Agenda 2030, como redução das emissões de gases de efeito estufa e a implementação de programas sociais e ambientais.

“Assumir o compromisso com a sustentabilidade é uma necessidade para qualquer companhia que queira perpetuar seus negócios. No setor portuário, em especial, estamos sujeitos a relevantes riscos climáticos e sociais. Por isso, tornar a TCP signatária do Pacto pela Sustentabilidade no dia do seu lançamento reforça o compromisso do Terminal de Contêineres de Paranaguá de estar na vanguarda de iniciativas que promovam a redução de emissões de gases poluentes e fortaleçam os laços do porto com a comunidade”, declarou Rafael Stein, gerente institucional e jurídico da TCP, representante do Terminal na cerimônia.

Durante a cerimônia na B3, a TCP reforçou seu compromisso com a sustentabilidade ao assinar o Pacto pela Sustentabilidade

O Terminal de Contêineres de Paranaguá já é reconhecido por iniciativas sustentáveis, como o projeto piloto de conversão de guindastes RTG de grupos geradores a combustão para motores elétricos; a conquista pelo segundo ano consecutivo do certificado I-REC, que atesta o uso de energia elétrica 100% proveniente de fontes renováveis nas operações portuárias; além do uso de ônibus elétrico para transportar os colaboradores dentro do pátio de operações.

“Como signatária do Pacto Global das Nações Unidas desde 2016, as práticas ESG, voltadas para a sustentabilidade, boa governança e responsabilidade social, já são pilares da TCP. Agora, com nossa adesão ao Pacto pela Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos, fortalecemos ainda mais a competitividade do Terminal de Contêineres de Paranaguá no cenário internacional, e renovamos o nosso compromisso em seguir investindo na descarbonização de nossas operações e na geração de impacto social por meio de nossos programas socioambientais”, destaca Kayo Zaiats, gerente de meio ambiente da TCP