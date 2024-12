TCP é reconhecida com o prêmio Top of Mind da Unespar

TCP é reconhecida com o prêmio Top of Mind da Unespar

Foto: TCP / Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, foi reconhecida como a “Melhor Empresa para Trabalhar” e “Melhor Empresa Portuária” na IX edição do prêmio Top of Mind, evento organizado pela Agência de Inovação e Tecnológica (Agitec) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Paranaguá, e pela empresa júnior Ilha do Mel Consultoria.

A premiação, que fez parte do VIII Simpósio de Empreendedorismo e Inovação da Unespar, aconteceu na noite da última sexta-feira (29), no auditório da universidade, e contou com a presença de alunos, professores, pesquisadores e representantes das empresas. Este é o segundo ano seguido em que a TCP é reconhecida como “Melhor Empresa para Trabalhar”.

“A conquista do prêmio Top of Mind em dois anos consecutivos é um ótimo indicador da consistência dos resultados obtidos pelo Terminal, e do reconhecimento que a comunidade e os novos profissionais do mercado têm pela TCP. Hoje, somos o maior empregador privado do litoral paranaense, com mais de 1700 colabores, e vamos seguir neste sentindo, promovendo oportunidades de emprego de qualidade e crescimento para Paranaguá”, comenta Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP.

Todos os anos, os acadêmicos da Unespar aplicam um questionário por amostragem aos alunos dos cursos presentes no campus de Paranaguá, apresentando 66 segmentos para que indiquem quais as marcas e personalidades mais lembradas. O prêmio Top Of Mind é concedido para as empresas que possuem maior citação no questionário.

O Top Of Mind é um conceito de marketing utilizado em estudos de comportamento do consumidor que indica empresas, marcas e personalidades que são as primeiras das quais nos lembramos quando questionados.