TCP está com vagas abertas para o programa de estágio técnico

O setor de manutenção da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, está com vagas abertas para o programa de estágio técnico. Estudantes dos cursos técnicos em eletromecânica, mecânica e mecatrônica que já tenham concluído pelo menos o primeiro semestre podem se inscrever até dia 20 de abril por meio do site do Programa de Estágio 2025 (clique aqui) .

Os candidatos selecionados e que ingressarem no programa de estágio técnico têm benefícios como bolsa auxílio, vale refeição ou transporte, plano de saúde com cobertura nacional, vale transporte, desconto em diversos estabelecimentos de Paranaguá, entre outros.

Efetivado em março de 2025, Thomas Augusto Casburgo, 19 anos, foi estudante do curso técnico em mecânica do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e hoje realiza atividades preventivas e corretivas nos Terminal Tractors (TT) da TCP, caminhões que movimentam os contêineres dentro do pátio de operações. “Aos candidatos, recomendo que sejam curiosos e busquem aprender ao máximo, sem medo de fazer algo novo. Aqui na TCP, tenho muitos ensinamentos em relação à responsabilidade, segurança e resolução de problemas, e esse conhecimento é algo que você pode levar para várias áreas da sua vida”, comenta Casburgo.

Com duração de 6 meses e podendo ser prorrogado por até 2 anos, o programa de estágio técnico tem como objetivo preparar os alunos para serem efetivados e seguirem trabalhando no Terminal. “O Programa de Estágio da TCP tem sido uma das mais importantes estratégias do Terminal para revelar e reter novos talentos. Desde o início do programa, em 2017, a maioria dos nossos estagiários conquistaram sua efetivação antes mesmo da conclusão do contrato”, conta o gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, Washington Bohnn.

Considerada a maior empregadora privada do Litoral do Paraná, a TCP conta com uma equipe de mais de 1.700 colaboradores distribuídos entre suas unidades localizadas em Paranaguá, Curitiba e Ortigueira. Com investimentos constantes em diversas frentes, o Terminal vem registrando novos recordes de produtividade mês após mês, o que se reflete em um aumento no número de postos de trabalho. A previsão é de que a empresa ultrapasse a marca de 1.800 colaboradores ainda em 2025.