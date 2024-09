TCP promove ações para celebrar Dia da Árvore e Dia Mundial Sem Carro

Campanhas educativas e incentivo ao uso de transportes menos poluentes estimulam práticas sustentáveis entre colaboradores

Na última semana, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, realizou uma série de atividades internas em celebração ao Dia da Árvore (21) e ao Dia Mundial Sem Carro (22). As ações tiveram como objetivo incentivar os colaboradores a adotarem práticas mais sustentáveis, além de reforçar o impacto que ações coletivas têm na preservação do meio ambiente e na redução das emissões de gases poluentes.

Para marcar o Dia da Árvore, os colaboradores puderam participaram da palestra “Conectados com a Natureza: A Biodiversidade no Cotidiano”, apresentada pelo especialista em botânica Dr. Marcelo Monge Egea, que abordou temas relacionados aos efeitos das mudanças climáticas e a importância da preservação do meio ambiente. Também foi realizada uma exposição botânica, que levou ao Terminal uma coleção de frutos, sementes, amostras de madeira e exsicatas (plantas ou algas prensadas e secas em estufa) em uma mostra interativa para falar sobre a biodiversidade das plantas nativas da Mata Atlântica, Manguezais e Restinga.

Kayo Zaiats, gerente de meio ambiente da TCP, destaca a importância dessas campanhas para o público interno. “Essas ações são essenciais para incentivar práticas mais sustentáveis entre os nossos mais de 1.600 colaboradores, tornando-os multiplicadores, e, consequentemente, ampliando o impacto positivo que podemos ter em toda a comunidade parnanguara.”

Nesta linha, no Dia Mundial Sem Carro, a TCP incentivou os seus colaboradores a adotarem meios de transporte mais sustentáveis, como bicicleta, caminhada, ônibus e caronas solidárias para se deslocarem no trajeto até o Terminal. Aqueles que participaram desta ação puderam concorrer a um sorteio de uma bicicleta. Além disso, todos os colaboradores tiveram a chance de jogar o “Desafio do Pedal”, atividade educativa que aborda as diferentes formas de reduzir o impacto ambiental no dia a dia.

Essas iniciativas vão ao encontro do compromisso da TCP em traduzir seus princípios em ações concretas. Recentemente, o Terminal fez avanços significativos na redução das emissões de gases poluentes, incluindo a eletrificação dos guindastes RTG, a introdução de ônibus elétricos no transporte interno de colaboradores e a recepção de navios movidos a GNL (Gás Natural Liquefeito).

Compromisso com a comunidade

Além das ações internas, a TCP também possui vários projetos ambientais voltados à comunidade. Anualmente, promove a Remada Ambiental, um projeto que recolhe resíduos do rio Itiberê em Paranaguá. Na edição mais recente, quase uma tonelada de resíduos foi coletada com a participação de mais de 100 pessoas entre colaboradores do Terminal e voluntários.

Outras 30 ações socioambientais também estão em andamento, em especial a Troca Solidária, que permite aos moradores trocarem materiais recicláveis por produtos da cesta básica e itens de higiene pessoal. Dessa forma, à medida que o programa atua na conscientização para a prática da separação de resíduos sólidos recicláveis, também fornece uma fonte de renda para as comunidades insulares da região de Paranaguá.

“Nossas iniciativas junto à comunidade visam não apenas a preservação ambiental, mas também a conscientização sobre o que podemos fazer, como sociedade, para melhorar nosso impacto no planeta. Queremos ser um exemplo de boas práticas ambientais, contribuindo para um futuro mais sustentável, tanto dentro quanto fora de nossas operações,” conclui Zaiats.