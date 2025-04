TCP recebe importação de helicóptero Bell 412

Operação de içamento foi executada por equipe de carga projeto do Terminal de Contêineres de Paranaguá

Foto: TCP/Divulgação

No mês de março, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, recebeu a importação de helicóptero Bell 412. A aeronave multipropósito, conhecida por sua aplicabilidade no mercado civil e militar, é equipada com uma turbina dupla, rotor de quatro pás, e possui aproximadamente 17 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e pesa pouco mais de 3 toneladas.

“A estratégia da TCP é atuar como um terminal ‘one stop shop’ para seus clientes, disponibilizando as soluções e os serviços logísticos mais modernos disponíveis no mercado para uma gama diversificada de demandas. A operação do helicóptero reforça a aptidão do Terminal para atender o mercado que busca movimentar cargas especiais com segurança e agilidade”, explica o gerente comercial, de logística e de atendimento da TCP, Giovanni Guidolim.

O helicóptero, transportado em um contêiner MAFI (com rodas, mas sem teto e paredes), foi descarregado pela rampa principal de um navio de cargas rolantes (ro-ro) e ficou armazenado no Terminal até a primeira semana de abril, quando a carga seguiu para seu destino.

“A operação de uma carga de grande valor agregado, sensível, e de dimensões não convencionais, como um helicóptero, exige uma equipe qualificada e equipamentos adequados para garantir a integridade da mercadoria durante a movimentação. Por se tratar de uma operação complexa, ela demanda um desenho logístico customizado e integrado, garantindo, assim, a integridade do bem de nosso cliente” ressalta Fabio Mattos, gerente de operações logísticas da TCP.

A equipe do Terminal utilizou uma empilhadeira de grande porte para levantar e posicionar adequadamente o contêiner MAFI contendo o helicóptero na área de operação de cargas projeto (mercadorias com pesos, medidas e dimensões maiores que as cargas convencionais). Em seguida, a aeronave foi devidamente preparada para ser içada por uma empilhadeira retrátil de grande porte (reach stacker) da TCP e posicionada na carroceria do caminhão para transporte até seu destino final.

Assim como aeronaves, o Terminal também movimenta uma grande quantidade de outros equipamentos de grande porte, como ônibus, colheitadeiras, escavadeiras, tratores, caminhões e veículos de combate blindados, que ultrapassam as dimensões adequadas para o embarque em contêineres.