TCP recebe visita do prefeito e da vice-prefeita de Paranaguá

Comitiva conheceu as operações de um dos maiores terminais portuários da América do Sul

Na manhã desta terça-feira (18), lideranças e colaboradores da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, receberam uma comitiva com autoridades da prefeitura de Paranaguá em visita a um dos maiores terminais portuários da América do Sul. Estavam presentes o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, a vice-prefeita, Fabiana Parro, o secretário de urbanismo, Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho, e o chefe de gabinete, André Ferruci.

Durante a visita, conduzida pelo gerente institucional e jurídico da TCP, Rafael Stein Santos, a comitiva participou de uma apresentação institucional do Terminal, mostrando os resultados obtidos nos últimos anos, além de investimentos, projetos socioambientais executados e o aumento na empregabilidade, além dos desafios para o futuro.

“Por ser uma cidade portuária, a economia de Paranaguá está diretamente conectada ao nosso negócio. Como a maior empregadora do litoral paranaense e uma das empresas de maior relevância econômica para o município, é de extrema importância que estreitemos nossos laços com o poder executivo para buscarmos soluções e parcerias que sigam impulsionando o desenvolvimento do município e da atividade portuária”, explica Santos.

Após a apresentação, a comitiva embarcou no ônibus elétrico da TCP e fez um tour pelo pátio de operações. Ao término na visita, no cais, o prefeito cumprimentou e conversou com colaboradores de diversos setores do Terminal.

“A TCP se modernizou ao longo do tempo e vemos isso de forma clara nos números que foram apresentados, batendo recordes a cada ano, ampliando o número de colaboradores, que hoje já são mais de 1.700, e isso é importantíssimo para economia da cidade. Se trata de uma empresa que paga seus impostos, gera receita para o município, e nós podemos transformar essa receita em benefício para a educação, saúde, e asfalto para a cidade. Também tratamos de outros assuntos importantes, como o trabalho que a TCP tem na área social da cidade, e vamos ampliar esse trabalho juntos ao Terminal, que deixou isso muito aberto para nós.” destacou Ramos.