TCP ultrapassa movimentação total de 2023 em menos de dez meses

Foto: TCP / Divulgação

Nesta segunda-feira (21), a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) ultrapassou todo o volume movimentado em 2023 com mais de dois meses restantes para encerrar o ano. Foram 1.253.397 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados ao longo dos 294 dias de 2024, um crescimento de aproximadamente 34% em comparação ao registrado no ano anterior.

Como comparativo, a medida de 1.253.397 TEUs corresponde a aproximadamente 7.641 quilômetros de contêineres, ou seja, 1,7 vezes a distância em linha reta do Monte Caburaí ao Chuí, pontos mais extremos ao norte e sul do Brasil.

Até o último balanço consolidado, referente ao mês de setembro, as exportações haviam alcançado uma alta de 26%, chegando a 480.173 TEUs. O destaque foi para a exportação de carnes e congelados com 166.784 TEUs embarcadas pelo Terminal de Contêineres de Paranaguá, o equivalente a 2,7 milhões de toneladas do produto.

“Enquanto a TCP mantém o posto de maior corredor de exportação de carne congelada de frango do mundo, estamos ampliando o nosso share no embarque de carne bovina, graças a conversão de novos clientes que buscam maior confiabilidade e flexibilidade operacional. A expansão do número de tomadas do pátio destinado ao armazenamento de contêineres refrigerados para 5.268 plugs tem impacto direto nesse resultado, além de consolidar o Terminal como detentor da maior área reefer da América do Sul”, afirma Giovanni Guidolim, gerente comercial, de logística e atendimento da TCP.

Nas importações, o aumento foi de 22% e atingiu 480.078 TEUs desembarcados, sendo que o maior volume foi de bens de consumo e eletrônicos (64.496 TEUs), seguido pelo segmento automotivo e de veículos (56.310 TEUs), e de químicos e petroquímicos (30.254 TEUs).

A gerente comercial de armadores da TCP, Carolina Merkle Brown, destaca que “com a chegada de mais linhas de longo curso e de operações de cabotagem, o Terminal alcança a marca de 25 escalas semanais disponíveis para seus clientes, o que se traduz em maior capacidade para transporte de cargas, assim como em novas oportunidade de negócios para quem exporta e importa por Paranaguá”.

Outro fator importante para impulsionar os resultados foi a conclusão do pacote de investimento de R$ 370 milhões, que abrangeu a expansão da área reefer, a conclusão da obra de modernização e ampliação dos portões de acesso ao pátio de operações (gates), a aquisição de 11 novos guindastes RTGs e de 17 novos caminhões de terminal de última geração, entre outros.

TCP deve bater a marca de 1.700 colaboradores

O aumento no volume movimentado gera um reflexo direto na geração de empregos em Paranaguá: com melhoras em infraestrutura e aquisição de novos equipamentos, o Terminal registrou 341 novas contratações apenas nos nove meses de 2024, totalizando mais de 1.600 colaboradores atuando na TCP.

Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP celebra: “o crescimento do Terminal impacta diretamente a empregabilidade na região portuária. Projetamos que até o fim deste ano, a TCP ultrapasse a marca de 1.700 colaboradores, o que deve impulsionar o desenvolvimento social e econômico no Paraná”.

Atualmente, a TCP é o maior empregador privado do litoral paranaense.