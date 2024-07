Teatro toma conta do Calçadão Central de Matinhos no 2º FestRuma

Teatro toma conta do Calçadão Central de Matinhos no 2º FestRuma

Acontece às 13h desta segunda-feira (8), a abertura do 2º FestRuma (Festival de Teatro de Rua de Matinhos).

Até sexta-feira (12), o centro da cidade se transformará em um grande palco a céu aberto, com uma programação repleta de arte e cultura para todos os públicos. Durante esses cinco dias, moradores e visitantes poderão desfrutar de seis espetáculos emocionantes e participar de cinco oficinas interativas.

As apresentações teatrais acontecerão no Calçadão Central, enquanto as oficinas serão realizadas na Casa da Cultura Prof. Delcio Ramos.

O FestRuMa é uma iniciativa da Prefeitura de Matinhos, através do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Programação completa do 2º FestRuma e links para participar das oficinas

Dia 8, segunda-feira

13h – Abertura do Festival (Música)

14h às 17h – Oficina: “Contação de histórias: No caminho das histórias” com Cleo Cavalcantty – inscrições: https://forms.gle/wnBBn6A69vQgjkYZ6

19h – Espetáculo: “As Três Marias na Cidade do Esquecimento” – Cia Girolê

Dia 9, terça-feira

10h – Espetáculo: “Pluft o Fantasminha” – Cia de Teatro Flâmulos e Bonifrates (Matinhos)

14h às 17h – Oficina: “A manipulação de formas animadas enquanto possibilidade de criação artística” com André Meirelles e Amanda Brigano – inscrições: https://forms.gle/A8umdq3QjBsxxJPm7

19h – Espetáculo: “Magnólia e o Pássaro Falante” – Cia Carnivale

Dia 10, quarta-feira

14h às 17h – Oficina: “O Ator Explorador” com Luciana Ezarani – inscrições: https://forms.gle/Q75srGvt65tKb4Kk6

19h – Espetáculo: “O folclore do Amor” – Grupo Teatral As Lucianas

Dia 11, quinta-Feira

14h às 17h – Oficina: “Criação e encenação a partir do Viewpoints” – inscrições: https://forms.gle/bqhCSC6Cwkj5H1B88

19h – Espetáculo: “Pássaros em Chamas” – Trupe das Pulgas

Dia 12, sexta-feira