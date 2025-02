Temporada de cruzeiros termina com a expectativa de novas rotas

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

A oitava escala do navio de cruzeiro MSC Armonia, registrada nesta sexta-feira (31), encerrou a temporada 2024/2025 em Paranaguá. Ao todo, as oito atracações trouxeram 19.261 pessoas para o litoral paranaense. Destas, 13.190 cruzeiristas e tripulantes movimentaram o comércio, os atrativos turísticos, os passeios e os agentes de turismo da região.

“A temporada certamente gerou uma injeção significativa na economia. Os turistas puderam conhecer o nosso porto e desfrutar das belezas naturais e da nossa cultura. Sem dúvida, tiveram uma experiência incrível em nosso litoral nesta segunda temporada de cruzeiros”, comentou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o encerramento da temporada mostra como o estado tem se posicionado cada vez mais como um destino com potencial para cruzeiros. “Desde a última temporada, no final de 2023 e começo de 2024, temos mostrado que o Paraná tem potencial para grandes operações de cruzeiros marítimos. Aprendemos muito com as primeiras escalas e evoluímos nesta segunda temporada”, afirmou Nunes.

Facilidade para os passageiros

Um dos pontos mais elogiados pelos turistas foi a facilidade proporcionada pelo Paraná para quem deseja embarcar em cruzeiros. Antes, os paranaenses interessados nesse tipo de viagem precisavam se deslocar até os portos de Santa Catarina ou São Paulo. Agora, com o receptivo em Paranaguá, os embarques podem ser feitos no próprio estado.

A curitibana Rossane Matos retornou a Paranaguá após embarcar no navio na semana passada com 15 membros da família. Para ela, não precisar sair do Paraná foi fundamental na decisão de fazer a viagem.

“A facilidade de embarcar em um navio aqui é enorme, porque antes tínhamos, obrigatoriamente, que ir para outros lugares mais distantes para embarcar”, relatou.

A moradora de Balneário Camboriú (SC), Ana Paula Conti, viajou com toda a família. Para ela, ter mais um estado próximo de casa recebendo cruzeiros gera oportunidades interessantes para viajar.

“Estamos em 38 pessoas, de diferentes partes do Paraná e de Santa Catarina. Como somos viajantes assíduos de cruzeiros, gostamos da ideia de passar apenas uma noite no navio, fazendo o trajeto do Paraná até Santa Catarina. Só conseguimos aproveitar esse ‘bate e volta’ graças à possibilidade de embarcar em Paranaguá. Recomendamos a experiência para todos”, explicou.

“Tudo é muito bom, as pessoas são receptivas e o lugar é lindo. Para nós, os preços, a música, as opções de passeios e a estrutura de recepção são muito atrativos”, disse Rodolfo Justo, da Patagônia, Argentina.

Turismo de cruzeiros

O encerramento da temporada foi marcado pelo otimismo em relação às próximas recepções de navios. Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor –, afirma que o estado já planeja futuras temporadas, consolidando-se como um player estratégico no turismo de cruzeiros.

“Os números mostram que a maioria dos turistas em trânsito optaram por desembarcar e conhecer mais de Paranaguá. Em algumas escalas, 90% dos passageiros desceram para explorar nossos atrativos”, destacou Cortes.

Segunda temporada

A temporada 2024/2025 contou com uma estrutura de recepção montada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), na Praça Mário Roque, no Centro Histórico de Paranaguá. Toda a operação teve o apoio da Portos do Paraná. A primeira temporada, realizada entre dezembro de 2023 e março de 2024, contou com 16 escalas e movimentou mais de R$ 25 milhões na economia local.

Terminal de recepção

O Governo do Paraná, por meio da Portos do Paraná e da Secretaria do Turismo, pretende manter a operação de cruzeiros em Paranaguá e negociar novas rotas com operadoras ao longo de 2025.

Para aprimorar ainda mais a recepção dos passageiros, a Portos do Paraná está elaborando um projeto básico para a construção de um terminal de recepção de passageiros próximo ao porto. A obra ainda não tem previsão de início.

Após a conclusão do projeto, serão realizados os trâmites licitatórios para a contratação da empresa executora. A empresa pública também está desenvolvendo um projeto para a construção de um píer exclusivo para a recepção de passageiros, que também não tem previsão de início.