Trade do Paraná pode se inscrever até dia 5 no Feirão Nacional do Turismo

O 1º Feirão Nacional do Turismo acorrerá de forma simultânea em todo o País, com a proposta de apresentar ofertas de pacotes promocionais, visando o maior fluxo de turistas em todo o Brasil na baixa temporada. O evento promovido pelo Ministério do Turismo será de 26 a 28 de agosto. Ele estava previsto para maio deste ano, mas foi adiado devido à catástrofe no Rio Grande do Sul

A proposta é que o primeiro dia seja de forma presencial, com a participação do trade, e de maneira online nos outros dois dias. No Paraná, o evento presencial será no Mercado Municipal de Curitiba.

Podem participar agências de viagens e/ou operadores de turismo e todos os prestadores de serviços turísticos, como a rede hoteleira, por exemplo. Para participar, as empresas precisam ter site de venda e oferecer promoção de produtos ou serviços turísticos paranaenses.

As inscrições devem ser feitas neste link até 5 de agosto. Os empresários que já se inscreveram devem fazer novamente o cadastro e terão prioridade na análise pela Secretaria. Clique AQUI para mais informações reunidas pela Secretaria Estadual de Turismo.

COMO PARTICIPAR – De todos os empreendedores que se inscreverem, serão selecionados 20 para participarem de maneira presencial no Mercado Municipal. A estratégia do Feirão para atrair clientes é que todos apresentem ofertas exclusivas, com preços vantajosos para favorecer a comercialização.

Outro requisito é ter sua atividade ou seu empreendimento com o devido registro no Cadastur, um sistema do governo federal de cadastro e legalização de profissionais e empreendimentos do setor. Os empresários que não forem ao estande em Curitiba seguem participando da campanha de forma online, fazendo suas ofertas nas suas plataformas, mas com destaque para o Feirão Nacional do Turismo.

MAIS CRÉDITO – Para facilitar o acesso ao crédito para quem deseja viajar, o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil” firmou parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que oferecerão condições especiais para o público. O programa “Conheça o Brasil: Realiza”, uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Banco do Brasil, oferecerá crédito com condições facilitadas e financiamento em até 60 vezes para aquisições no turismo.

Já a Caixa Econômica Federal oferecerá financiamento de pacotes em até 72 vezes, até R$ 50 mil, com juros de 1,77%. Além disso, possibilitará saque aniversário com taxa de 1,59% e a utilização do cartão em até 21 vezes.

