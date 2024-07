Três projetos culturais em Paranaguá para você prestigiar nesta quinta feira

Nesta quinta feira (18) haverá três projetos no município de Paranaguá produzidos pela produtora Bacuri – Comunicação, Consultoria e Produções, dos produtores Marianna Amaral e Matheus Freitas.

As 16h, é possível prestigiar a abertura da exposição “O Preto Parnanguara – Memórias, Contribuições Históricas e Resistência”. O projeto de artes visuais tem como objetivo mostrar a população a contribuição do povo preto nos diferentes espaços de poder em Paranaguá, seja na sua antiga arquitetura, dos casarões, clubes, igrejas aos dias de hoje, fazendo a resistência e resgatando sua ancestralidade em poder celebrar sua fé de matriz africana em espaços públicos a jogar e dançar a capoeira.

A exposição estará aberta para a população até o final do mês no Grêmio Recreativo Cultural e Escola Filhos da Gaviões da Fiel, que fica na rua Apiacas, 26, no Jardim Guaraituba.

Na sequência tem a contação de histórias de lançamento do projeto literário “Bagrinhos”, uma coletânea de contos infantis que fala sobre identidade territorial, gênero, religião e raça. A contação será realizada às 18h na Associação Casa Missionária, que fica na avenida Senador Atilio Fontana, 06, Vila Santa Maria.

Às 19h tem o Jongo Slam, um evento com batalha de rima e muita poesia, a arte urbana em suas diversas expressões. O evento será no Recanto Vermelho, que fica na rua Toledo, 136, Emboguaçu.

Os eventos têm entrada franca e são projetos da lei de incentivo Paulo Gustavo, com realização do Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Paranaguá e Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá (Secultur).