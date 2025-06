Trilha Caiçara fortalece turismo nas comunidades pesqueiras

Fotos: Farpa Gomes

A 4ª edição da Trilha Caiçara, promovida pela Associação dos Proprietários de Barcos de Turismo e Transporte do Estado do Paraná (Barcopar), foi um sucesso neste domingo (1º) em Paranaguá, reunindo um grande número de participantes em uma caminhada de 12 quilômetros partindo da comunidade pesqueira da Prainha Ponta de Ubá e chegando a Piaçaguera. O dia de passeios ecológicos no Litoral também contou com o Circuito Ilha do Maciel, em Pontal do Paraná.

A programação começou com um café da manhã, seguido de aquecimento conduzido pelo professor Tiago Casas do Nascimento, antes da largada para a trilha. “Trabalhar o alongamento antes da atividade física é essencial, ainda mais para um público tão diversificado. Foi um evento maravilhoso”, disse o professor.

O evento contou com apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura (Semdesp), Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O secretário da Semdesp, Márcio Vega, destacou a importância da trilha para valorizar as comunidades pesqueiras e promover o ecoturismo local. “É um pedido do prefeito Adriano Ramos: potencializar essas comunidades, mostrar o que temos de mais bonito. Queremos que essa trilha esteja ativa o ano todo, para caminhada, pedalada, sempre com a manutenção adequada”, afirmou.

A Secretária de Turismo, Paula Patrícia dos Santos Torres, destacou o potencial do turismo de natureza na região “O turismo de natureza está em alta e eventos como esse mostram para o público tudo o que Paranaguá tem de bonito. Isso movimenta a economia local e atrai cada vez mais visitantes”, pontuou.

Adolescentes e veteranos

Entre os destaques da prova, o jovem Akira Yasuda Nogueira, de 13 anos, foi o primeiro a concluir o percurso “Me preparei bastante e vou participar das próximas edições”, disse animado. O casal Edna e Luiz Takigushi também completou o trajeto. “Foi muito legal, valeu a pena”, disse Edna.

O evento ainda contou com a participação de veteranos, como Mário Oliveira, de 72 anos, que participou acompanhado da afilhada Adriana. “É uma superação para mim. Preciso estar me movimentando e eventos como esse são ótimos para manter a saúde em dia”, afirmou.

Antonio Renato, outro participante, elogiou a organização e o clima. “O ecoturismo traz oportunidades para conhecer a história local. O tempo ajudou muito, com clima agradável, sem sol forte. Foi tudo ótimo”, concluiu.

A expectativa é de que a Trilha Caiçara continue crescendo e se consolidando como um importante atrativo para o turismo de Paranaguá, fortalecendo as comunidades tradicionais e promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio