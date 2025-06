Natureza, tradição e homenagem marcam Circuito Ilha do Maciel

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná: Clovis Santos / Moab

Neste domingo (1º), uma comunidade tradicional de Pontal do Paraná recebeu cerca de 350 visitantes durante o Circuito Ilha do Maciel, um evento com trilhas, paisagens naturais e culinária local. O dia também teve a Trilha Caiçara, em Paranaguá.

Na Comunidade Maciel, a ação neste dia 1º teve ainda um momento de emoção com a homenagem ao pescador e líder comunitário seu Moacir, que faleceu recentemente.

A “Ilha do Maciel”, localizada na Baía de Paranaguá, não é bem uma ilha, mas ficou conhecida assim por só poder ser acessada pelo mar. A travessia de barco até a localidade é um dos pontos altos do passeio, com chances de avistar golfinhos, aves e a rica fauna local.

Durante o circuito, os participantes caminharam cerca de 10 quilômetros por trilhas que atravessam áreas de manguezais e trechos bem preservados da Mata Atlântica. O percurso revela o modo de vida das famílias caiçaras que mantêm as tradições da pesca artesanal e do contato com a natureza.

Ao final da trilha, os visitantes puderam escolher entre dois restaurantes locais para almoçar: o Restaurante da Danúzia e o Cantinho dos Amigos, ambos com pratos típicos preparados por moradores da comunidade.

Além da trilha, o circuito teve um momento especial e comovente: uma cerimônia em homenagem ao Seu Moacir Cordeiro, pescador nativo da Ilha do Maciel e importante liderança da comunidade. Ele faleceu recentemente, e em reconhecimento à sua história, o trapiche da ilha agora leva o seu nome.

A homenagem contou com a presença do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, que apresentou a placa oficial que ficará no local. A liderança comunitária foi passada para seu filho, Edson, que agora assume o papel de representar a comunidade.

Edson Cordeiro e Rudão Gimenes

Circuito Ilha do Maciel foi promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.