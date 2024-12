Turismo de Pontal do Paraná busca diversidade e valorização de produtos locais

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

O Plano Municipal de Turismo de Pontal do Paraná foi apresentado nesta terça-feira (3), em um evento chamado “Experiências e Autenticidade: Transformando o Futuro do Turismo”, realizado em parceria com o Sebrae.

A ocasião também contou com uma apresentação sobre o impacto das Indicações Geográficas (IG), com a participação de Rafaela Takasaki Corrêa, diretora de Indicação Geográfica da Adetur. Pontal trabalha para obter o OG de dois produtos: o prato típico Cambira e o Couro de Peixe de Pontal do Paraná

No evento, realizado no Auditório Primavera, também aconteceu a entrega de certificações para novas experiências turísticas, que valorizam a cultura local e as belezas naturais da cidade. Essas iniciativas reforçam o posicionamento de Pontal do Paraná como um destino autêntico e de experiências únicas.

“Pontal do Paraná possui um imenso potencial turístico, e estamos avançando de forma significativa para transformar nossa cidade em um destino reconhecido por sua autenticidade e riqueza cultural. O Plano Municipal de Turismo e as Indicações Geográficas são ferramentas essenciais para impulsionar o setor e criar ainda mais oportunidades para nossa população”, destacou o prefeito Rudão Gimenes.

“O planejamento, a convergência de ideias e iniciativas entre os setores público e privado são essenciais para o fomento da atividade turística no cenário de desenvolvimento local e integrado. O Plano Municipal de Turismo de Pontal do Paraná tem esse viés de construção coletiva para um projeto amplo, pois trabalha as potencialidades, a inovação e considera as tendências mundiais moldadas pelo novo perfil do turista”, descreve Fernanda Pesarini, consultora do Sebrae/PR.

Fernanda acredita que o Plano Municipal pode impactar a economia do Município e do território, gerando um movimento organizado para o fortalecimento de toda a cadeia com oportunidades criadas a partir das belezas naturais, pessoas e gastronomia, estimulando a experiência turística.

Luciana Goldschmidt Costa, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, conta que o município tem se destacado como destino turístico que mescla natureza e cultura relacionada à tradição pesqueira.

“Temos ainda a previsão de grandes investimentos em obras de infraestrutura. Recentemente, o Município – em parceria com o Sebrae/PR e com o empenho e dedicação dos empresários locais – vem trabalhando na diversificação de experiências turísticas, criando novas possibilidades para os visitantes, no intuito de mostrar que a cidade tem muito a oferecer além das belezas do mar e que está pronta para receber o turista durante o ano todo”, afirma.

Jornada de experiências turísticas

Além disso, um grupo de 25 empresários ligados ao turismo participou ao longo de 2024 de uma jornada de formatação de produtos turísticos, com cinco encontros. Ao final do processo, foram validados oito novos produtos de experiências como turismo náutico, gastronomia e cultura indígena.

“A jornada trouxe cinco encontros coletivos, onde os empresários puderam conhecer a história do Município, resgatar o que é valor cultural e de patrimônio da cidade, além de fazer novos produtos com inovação e contação de histórias, usando os sentidos. Houve muito envolvimento e engajamento dos participantes”, detalha Fernanda Pesarini.

“Ficamos felizes com a ação, oferecendo esse retorno para a sociedade, por meio de capacitação, acompanhamento e consultoria, para poder melhorar o que já temos de potencial. É muito gratificante poder participar desses eventos e nos gerou muito conhecimento”, avalia.

O empresário Donyan Greipel, comandante do Veleiro Limonada – Vela e Aventura, foi um dos participantes da jornada.

“Ficamos felizes com a ação, oferecendo esse retorno para a sociedade, por meio de capacitação, acompanhamento e consultoria, para poder melhorar o que já temos de potencial. É muito gratificante poder participar desses eventos e nos gerou muito conhecimento”, avalia.

Em busca de Indicações Geográficas

O processo para a obtenção da Indicação Geográfica da Cambira, prato tipicamente caiçara, e do Couro de Peixe Marinho de Pontal do Paraná envolve dois elementos que representam a cultura e o modo de vida da comunidade local.

“A obtenção da IG vai proporcionar o aumento da visibilidade dos produtos, a valorização do trabalho local e a possibilidade de expansão do mercado. Para o turismo, isso representa uma excelente oportunidade de ampliar o leque de experiências oferecidas aos visitantes, que passam a ter acesso a produtos típicos e de alta qualidade, além de conhecer mais sobre a cultura da região”, enfatiza a secretária Luciana Costa.