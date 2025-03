Turismo religioso multicultural parnanguara se consolida na Expo Turismo Paraná

Fotos: Prefeitura de Paranaguá

Paranaguá ganhou destaque ainda maior na 29ª edição da Expo Turismo Paraná, em Curitiba, com o turismo religioso e suas manifestações. Foram realizadas duas procissões, uma com a imagem de Nossa Senhora do Rocio sendo entronizada no local e outra do Afoxé com pontos cantados e atabaque.

“O ponto alto da Prefeitura pela nossa Secretaria Municipal de Turismo (Setur) foi quando, individualmente, as expressões religiosas mostraram força e tradição. Os dois movimentos foram muito aplaudidos e reverenciados pelos visitantes”, celebra a secretária de Turismo de Paranaguá, Paula Torres Teixeira.

A convite da Setur, representantes do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio levaram a imagem da santa para apreciação dos visitantes. O Afoxé esteve representado pelo presidente Lederson Souza, acompanhado dos membros da casa espiritualista Filhos de Iemanjá, mostrando um pouco da cultura religiosa afro-brasileira.

O coordenador do Comitê do Turismo Religioso do Estado do Paraná, Eliseu Rocha, também marcou presença no estande da Setur e enalteceu o segmento do setor religioso em Paranaguá. “Uma alegria estar junto da Secretaria de Turismo, já que Paranaguá é o berço da civilização do nosso estado, onde tudo começou. Pode ser também o berço desses diálogos e dessas relações que toda a religião necessita. Isto consolida o trabalho do nosso comitê, com a presença de Paranaguá aqui, com o Afoxé e Nossa Senhora do Rocio mostrando que é possível trabalhar em prol de todos. Turismo não tem fronteiras”, afirma.

No estande da Setur, os visitantes puderam também degustar delícias da Serra da Prata e receber informações turísticas de Paranaguá, sobre a Ilha do Mel e sobre o turismo religioso que vem se consolidando na atual gestão. “Estamos muito satisfeitos com os resultados desta edição da Expo Turismo. Por determinação do prefeito Adriano Ramos estamos trabalhando para ampliar a visibilidade e valorizar a diversidade do turismo religioso, tão rico em nossa cidade. É um momento inédito, viemos aqui para somar e claro para mostrar toda nossa cultura, nossa história e representatividade religiosa”, ressalta a secretária.

Para o diretor-presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes, Paranaguá é um ícone, cidade mãe, em um momento de crescimento muito grande. “A secretária Paula está agora revolucionando o turismo de Paranaguá e ter um estande aqui mostra isso, a força e o potencial que vocês têm”, elogia. “Paranaguá está totalmente preparada para receber o turismo religioso e tem tudo para crescer ainda mais.”