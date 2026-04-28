TV Paraná Turismo transmite ao vivo a inauguração da Ponte de Guaratuba

O evento, na sexta-feira (1º), terá dois momentos, com início às 16h: o primeiro, na cabeceira da ponte em Guaratuba, é reservado para autoridades e convidados. o segundo será o hasteamento da bandeira do Paraná perto da parte estaiada, seguido de um show de fogos, drones e luzes

Foto: Jonathan Campos/AEN

A TV Paraná Turismo vai transmitir ao vivo nesta sexta-feira, 1º de maio, a partir das 16h, para todo o Brasil, a inauguração da Ponte de Guaratuba, uma das obras de infraestrutura mais emblemáticas e aguardadas do Paraná nos últimos 40 anos.

A programação da inauguração terá dois momentos. O primeiro, na cabeceira da ponte em Guaratuba, é reservado para autoridades e convidados. O segundo será o hasteamento da bandeira do Paraná perto da parte estaiada, seguido de um show de fogos, drones e luzes. A escolha do Dia do Trabalhador reforça o simbolismo da entrega de uma obra que mobilizou centenas de profissionais ao longo de sua execução.

A cobertura da TV Paraná Turismo, ao vivo, trará a contextualização da obra, entrevistas e bastidores, permitindo que espectadores de todo o País acompanhem cada momento desse marco.

A ponte conta com mais de 1.240 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a ponte abrange pouco mais de 3 quilômetros.

Além de melhorar significativamente a mobilidade, a ponte já impacta diretamente o desenvolvimento econômico e turístico do litoral paranaense, o que deve ser intensificado. A estrutura traz redução no tempo de deslocamento, aumento da segurança viária e estímulo a novos investimentos na região, beneficiando moradores, comerciantes e visitantes.

Outro ponto de destaque é o planejamento para o primeiro uso da estrutura, que contará com orientações específicas das equipes de trânsito ao público, visando garantir segurança e organização no fluxo inicial de veículos.

Considerada uma conquista histórica, a Ponte de Guaratuba não apenas resolve um gargalo logístico antigo, mas inaugura uma nova fase de integração no Litoral do Paraná.

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