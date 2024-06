UBS Perequê é modelo na conscientização contra o tabagismo

Nesta segunda-feira (3), a UBS Perequê sediou uma ação de conscientização contra o tabagismo, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar da comunidade. Durante o evento, foram entregues 20 certificados aos participantes dos grupos de trabalho anteriores, focados em ajudar pessoas a abandonar o hábito de fumar.

“A gente começou a fazer os grupos de trabalho no ano passado. Foi uma demanda de muitos pacientes tabagistas e teve o apoio da Secretaria da Saúde”, explicou a médica Andrea Bragança Oliveira, responsável pelo grupo de trabalho da UBS. Ela destacou a importância do apoio institucional para o sucesso da iniciativa.

Segundo Andrea, a taxa de pacientes que conseguiram parar de fumar superou as expectativas, comparando favoravelmente com os grupos anti-tabagismo de outras regiões do Brasil. “O sucesso foi muito grande”, comemorou, evidenciando a eficácia do programa.

Além da entrega de certificados, a ação também incluiu orientações sobre os cuidados com cigarros eletrônicos e narguiles. Foi reforçado que esses dispositivos podem ser ainda mais prejudiciais à saúde do que os cigarros tradicionais, enfatizando a necessidade de conscientização contínua sobre os riscos do tabagismo em todas as suas formas.

Foram organizados seis grupos de trabalho até agora. Esses grupos, concentrados na UBS Perequê, atendem pacientes de todas as partes de Matinhos, demonstrando o alcance e a importância da iniciativa para a comunidade. De acordo com a pasta da Saúde, essa ação é um exemplo de como o engajamento comunitário e o apoio institucional podem fazer a diferença na promoção de uma vida mais saudável e livre do tabaco.

O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado no dia 31 de maio. Neste ano a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), o Ministério da Saúde e o Inca (Instituto Nacional de Câncer) lançaram como tema da campanha: “Proteger as crianças da interferência da indústria do tabaco”, visando principalmente a prevenção ao uso de cigarros eletrônicos por crianças e adolescentes.