UFPR realiza 6ª Conane Caiçara e 2ª Conane Caiçarinha

A 6ª Conferência Regional Caiçara de Alternativas para uma Nova Educação – Conane Caiçara, e a 2ª Conane Caiçarinha serão realizadas na próxima semana, na UFPR Litoral, em Matinhos.

O evento acontece a cada dois anos e tem como foco principal o debate sobre os caminhos da Educação e a apresentação de ações desenvolvidas que apontam na construção de rupturas necessárias para a valorização de educação humanista ressignificada.

As inscrições para o evento começaram em novembro e vão até o dia 14. Acesse a página para conhecer a programação e realizar a inscrição https://eventos.ifnmg.edu.br/conanecaicara2024

A Conane Caiçarinha, por suas vez, tem como objetivo ofertar atividade educacionais, culturais e de lazer para as crianças que circularem no espaço do Setor Litoral da UFPR nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Aas inscrições vão até o dia 9 (segunda-feira), pelo link https://eventos.ifnmg.edu.br/conanecaicarinha2024

A programação contempla atividades para crianças entre 4 e 12 anos de idade e para crianças pequenas (bebê até 4 anos) acompanhadas dos seus respectivos cuidadores.

As atividades ofertam vaga para turmas de Educação Infantil ou turmas do Ensino Fundamental (anos iniciais), sendo a escola ou o centro de educação infantil responsável pela inscrição, transporte e alimentação dos alunos e das alunas no evento.

Algumas atividades possuem inscrição avulsa para crianças que desejarem participar do evento. Para essas, os responsáveis deverão efetuar a inscrição na atividade escolhida e se responsabilizar pelo transporte e alimentação do menor ou da menor no evento.