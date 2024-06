Último dia do Arraiá Caiçara tem costela fogo de chão, fandango, apresentações e show

A noite de sexta-feira (7) do 3º Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná iniciou com a apresentação de dança dos grupos “Cardume Caiçara” e “Sou Mais Dança Litoral”. Em seguida, houve uma pausa para a cerimônia de abertura oficial da festa e inauguração do Centro de Eventos Marissol, com a presença do prefeito Rudão Gimenes, os vereadores Paulo Parada, Nega e Juvanete, secretários municipais e as diretoras das escolas, CMEIs e colégios do município. Após a cerimônia, a festa continuou animada com “Cândido Machado e Banda” e “Rafa Maia”.

A festa continuou no sábado (8) com apresentações de dança das escolas e CMEIs do município a partir das 15h, seguidas pelo show de Felipe Eduardo e Frank Aguiar na parte da noite.

Neste domingo (9), a programação começa no almoço com costela fogo de chão, servido a partir das 11h pela Paróquia São José e às 12h show do grupo de fandango Mandicuera, da Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Às 15h começam as apresentações das escolas e CMEIs do município. Para fechar o evento, a noite, a partir das 19h, o show com Jean Bastos.

No início da tarde, às 14h, o Centro de Eventos Marissol recebe os moradores da Comunidade Figueira, que irão receber os títulos de propriedade de seus imóveis, mais uma região beneficiada pelos programs de regularização fundiária do Município.